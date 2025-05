"No sabes con quién te metes": Conductora de Televisa dice que golpeó a actriz tras amenaza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y actriz, Manola Diez, ha salido a defenderse los señalamientos en su contra, en los que se afirma que solo perdió el control y golpeó a actriz en teatro. La celebridad de Televisa, en entrevista para TV Notas, confirmó la agresión, pero alega que fue en defensa por amenazas, señalando que su colega le dijo que no sabía con quién se metía, y que además de arrojó agua.

Hace poco la reconocida actriz de nombre Ayonlina Broy, empleó sus redes sociales para afirmar que fue una víctima de violencia por parte de Manola, destacando que la golpeó en plena función de Teatro en Breve, y que por ello la despidieron. Ayonlina, afirma que todo fue muy rápido, como comenzó la discusión a cuando siente la bofetada: "Ella me venía gritando. Cuando siento, siento una cachetada, ni siquiera la vi venir, porque ni siquiera fue de frente, fue casi a espaldas. Fue tanto el dolor que yo no sabía cómo reaccionar".

Ahora, después de las acusaciones, Manola tuvo su réplica en El Mitangrit de TVNotas, conducido por Horacio Villalobos, asegurando que sí hubo una pelea pero no como dijo, pues afirmó que ella estaba entrando y saliendo de sus camerinos, por lo que le pidió que o se quedara afuera o dentro porque debía preparase para ir a escena: "Ella se molesta. No entró, decidió salirse. "Ella dio el portazo, parecía muy molesta. Yo seguí (arreglándome). Regresa ella, entra y me encara. Me dice que qué grosera, que no tenía educación. Me amenaza diciéndome que no sabía con quién te metes".

Manola asegura que ella le pidió en más de una ocasión que le baja a los gritos, que hablaran las cosas tranquila, pero ella la amenazó con hacerle la vida imposible y que hasta le aventó un vaso de agua, lo que la hizo estallar y le dio una bofetada en el rostro: "Le pedí en varias ocasiones que bajara la voz porque allí estaba mi esposo. No me hizo caso. Escaló la situación, me avienta un vaso de agua en la jeta, para mí, fue una humillación. A toda acción hay una reacción. Sí, le di una bofetada".

La expresentadora de Otro Rollo declaró que entiende que fue un error reaccionar de tal manera, en especial porque es una "mujer de paz", pero que en ese momento con tanta agresividad por parte de Broy no pudo y reaccionó. Manola destacó que se arrepiente, pero que considera que es muy injusto que solo se le despida a ella y se le vete, por esta situación, cuando Ayonlina tuv mucha culpa también.

Lo que más lamento de todo esto es que ella se puso de acuerdo con los productores para despedir mi trabajo y despedir mis obras. Yo hablé con el director de Teatro en breve y yo le dije: ‘Mira, yo me retiro, pero yo no soy capaz de quitarle el trabajo a nadie. Mis compañeros no tienen que sufrir esta situación'", agregó.

Fuente: Tribuna del Yaqui