¿Se divorcian? Bárbara de Regil admite problemas en su matrimonio con Fer: "Conflictiva"

Ciudad de México.- Hace algunos años salieron a la luz unos audios que exhibían a Bárbara de Regil y a su esposo Fernando Schoenwald teniendo una brutal pelea, en la que incluso el abogado lanza crueles insultos contra la actriz. Aunque este escándalo ya quedó en el pasado, recientemente la exestrella de TV Azteca se sinceró y admitió que tuvo serios problemas en su matrimonio con su también mánager.

De Regil y Fernando Schoenwald actualmente conforman una de las parejas más estables del medio de espectáculo. Iniciaron su relación en 2014, y tras algunos años juntos, se casaron en 2017. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues la artista mexicana acaba de recordar que al inicio de su romance con el abogado las cosas no fueron del todo sencillas, por lo que incluso llegó a pensar en el final de su relación.

No tanto tóxica como tal, creo que la palabra la estoy mal usando, pero conflictiva. Mecha corta y conflictiva. Sigo siendo un poco mecha corta. O sea, no de que con él. O sea, ya no exploto por cualquier cosa. Ya no, ya he madurado en esa parte", relató.

Con gran sinceridad ante las cámaras del programa Ventaneando, De Regil añadió: "Yo me di cuenta que la que estaba haciéndola de jamón por todo era yo. Y dije, si yo no le bajo a mis berrinches, lo voy a perder. Y no lo quiero perder". A su vez, Fernando comentó que la actriz logró que su relación funcionara: "Ella pulió a lo mejor ese lado para que la relación fluyera mejor. Y bueno, fue muy positivo. Y aquí estamos después de casi 11 años".

Bárbara de Regil admite que fue una esposa tóxica en el pasado

El matrimonio, que siempre ha sido reservado con su vida personal, decidió sumarse a un reality de Canela TV en el que cuatro parejas viajan a Bali para compartir sus secretos. Y así explicaron esta participación en la pantalla chica. "Fue como una experiencia más de él y yo", dijo la protagonista de Rosario Tijeras.

Por su parte, Fernando agregó: “Nos conectamos en algo que nunca habíamos vivido juntos, esta experiencia que es entre laboral, de vacaciones, y con ese grado de tensión que siempre hubo, porque pues estás con cámaras grabándote y con parejas que no conoces”. Finalmente, los famosos admitieron que tuvieron sus dudas para aceptar el proyecto, sobre todo Schoenwald, quien no acostumbra ser una persona tan pública.

Muchas noches sin dormir también, que faltan seis días, faltan cinco”, reveló Fernando. A lo que De Regil puntualizó: "Y yo: 'Te estás avejentando. No va a pasar nada. Vamos a divertirnos. Si algo no nos parece, lo diremos en su momento y listo'. Y él sí, porque él, es más, no le gustan las cámaras. Entonces no quería ir, pero lo obligué, pero pues terminó yendo".

Fuente: Tribuna