VIDEO: Tras arresto en Miami, actor de Televisa confirma pleito domestico; esposa pide esto

Miami, Florida.- Después de su arresto en Miami y que compareciera ante un juez, el reconocido actor de melodramas, Pedro Moreno, habló sobre su caso y confirmó pleito domestico, aunque negó rotundamente haber violentado a su aún esposa y madre de sus hijos, Bárbara Estevez, quien a su vez impactó a todos al pedir su liberación. La mujer contundentemente afirmó que no corre peligro físico con el galán de Televisa.

El pasado jueves 15 de mayo, el mundo del espectáculo mexicano quedó en shock, cuando circuló que en Miami no solo William Levy ha sido el único exactor de Televisa en enfrentar la justicia, debido a que su colega y también compatriota cubano, Pedro Moreno, fue detenido por las autoridades de Florida, después de que Estevez llamara al 911 y lo denunciara por violencia domestica y el robo de su celular.

Ahora, a 24 horas de la impactante noticia, ya han salido a la luz las declaraciones de cada uno en este proceso, como el momento en que la jueza del caso le cuestiona sobre la marca que dejará en sus hijos por este episodio, a lo que respondió que no estaban despiertos al momento, señaló que por el momento estaba desempleado y con solo tres mil dólares en su cuenta de banco, afirmando que la casa en la que estaba era suya y de su esposa. Moreno confirmó que hubo discusión, pero negó ser violento y destacó que era una pelea por su divorcio.

Poco después, Bárbara rindió su declaraciones en el que afirmó que fue un error llamar al 911, debido a que era la primer pelea que se ponía así de intensa, destaca que jamás han peleado delante de los niños, y señaló que la pelea fue en temas de su divorcio y se centró en el celular, pero que jamás fue violento con ella: "Como él les dijo, estábamos teniendo una discusión él y yo sobre mi celular. Él no se violentó conmigo, él no me golpeó, estábamos discutiendo para que me devolviera el celular".

Tras esto, la aún esposa del actor de Una Familia Con Suerte, declaró que Moreno era un gran padre, que se dedica a sus pequeños, y pidió que fuera liberado libre de cargos. Según el reportero Oscar Petit, que iba por parte de El Gordo y La Flaca, cuando a Estevez le preguntaron la causa de la separación si era tan buen hombre y padre, ella solo respondió que son "cosas que pasan". Afortunadamente Pedro fue puesto en libertad después de pagar una fianza.

Fuente: Tribuna del Yaqui