Actriz de 'La Rosa de Guadalupe' denuncia a galán de Televisa de abusar de ella: "Dije no"

Ciudad de México.- Desgraciadamente las denunciar por abuso sexual cada vez son más frecuentes entre las celebridades, especialmente de actrices que confiesan que artistas poderosos se aprovecharon de ellas, como Sabine Moussier, que hace poco declaró que un episodio muy traumático al grabar novela. Ahora, en esta ocasión ha sido Sury Sadai, que es mayormente conocida por sus papeles en La Rosa de Guadalupe, acaba de acusar de este delito a galán de Televisa.

Durante una dinámica de sinceramiento en el reality Secretos de Parejas, donde primero el polémico actor, Julián Gil, hizo fuertes declaraciones contra Marjorie de Sousa, Sury, también abrió su corazón, pero aún tema más serio y del que más de una actriz ha sido víctima, el abuso sexual. La reconocida actriz, comentó que ella tenía un enamoramiento platónico con un artista, que en cuando pudo conocerlo al trabajar con él en dicha televisora, le pidió una foto sin dudarlo.

Tristemente, después de la fotografía, este le pidió que entrara a su camerino para hablar y ella aceptó, sin imaginarse que se desataría su infierno, ya que declaró que él solamente se desnudó, la besó sin su permiso y pese a que ella le pidió en más de una ocasión que parara, él jamás le hizo caso y la violó: "Yo le pedí una foto, me dijo ‘claro’. Nos tomamos una foto, pasé con él (a su camerino). Solo se desnudó, me empezó a besar. Empezó a abusar de mi cuerpo. Yo le decía que no porque yo no quería eso. Yo solo quería una foto. Después de eso, salió a escondidas".

Tras esto, la esposa del actor Bernardo Flores, se negó rotundamente a dar el nombre del histrión que se atrevió a abusar de ella, pese a las súplicas de que se detuviera, destacó que es uno de los galanes de la empresa San Ángel más famosos e importantes, que actualmente "está sufriendo mucho". Todos los presentes, en especial las mujeres, como Bárbara de Regil, le mostraron su apoyo al abrir su corazón de aquella manera.

Finalmente, la actriz de 28 años, señaló que por desgracia no fue la primera ni la única vez que pasó por esto, ya que señaló que ha habido famosos productores y directores que también han abusado de su poder para hacerle cosas que no desea y que la tocan sin su consentimiento de forma indebida: "Eso me traumó muchísimo más. También en el medio, he tenido directores que han abusado de mi cuerpo, me han besado, me han tocado. La verdad es que yo no sé por qué nunca he podido decir 'no me toques'".

Fuente: Tribuna del Yaqui