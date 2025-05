¿Asesino de Valeria Márquez da la cara? Encapuchado en VIDEO dice que amiga lo planeó todo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El tan polémico asesinato de Valeria Márquez, sigue dando mucho de que hablar, y cada vez más suena más fuerte el nombre dela presunta culpable, debido a que recientemente un hombre encapuchado acaba de compartir un video en el que acusa a amiga de la influecer de haber sido la que planeó todo para ponerla, o sea, para que la mataran en su local, ¿acaso el asesino dio la cara para revelar esto?

La noche del 13 de mayo del 2025, Zapopan se estremeció al verse en vivo y en directo el asesinato a sangre fría de la influencer y empresaria, mientras que realizaba un live en su cuenta de TikTok, dentro de su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, que se encontraba ubicado en la Avenida Servidor Público, en la colonia Real del Carmen. Desde el primer momento se culpa especialmente a tres personas de este atroz crimen.

Aunque al inicio se culpó a uno de sus exnovios, Jesús Hernández, en los últimos días, Vivian de la Torre, se ha vuelto la principal sospechosa para los ciudadanos, pues ella le insistió en que se quedara en su estética varios minutos más, cuando ella había externado que no se sentía segura por un movimiento sospechoso y ya se iría. Vivian ya reaccionó y pidió que un alto a las especulaciones: "Les pido que dejen de hablar en base al morbo. Vale para mí era una hermana y jamás haría nada para lastimarla, como su trabajadora que respetó su privacidad y terminó el live para no mostrarla en un momento tan crudo".

Pero, mientras que de la Torre niega estos señalamientos, por los que incluso fue a declarar en la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, un hombre encapuchado subió un video, que se viralizó en X, anteriormente conocido como Twitter, en el que afirmó que Valeria no estaba en malos pasos como se dice, pero que sus ex sí, y que sus amigas al ver lo bien que le iba, sintieron mucha envidia: "Confiar es bueno, pero no confiar es mejor, desgraciadamente le pasó a Valeria Márquez, aunque si ella no andaba en malos pasos, una de sus exparejas sí, ella andaba trabajando bien y le estaba yendo bien, la envidia siempre es grande".

Este misterioso hombre, que incluso distorsionó su voz, acusó directamente a Vivian de contratar al sicario que asesinó a Márquez, destacando que el asesino no sabía quién era Valeria, por lo que no era una persona buscada por el narco, ni de interés, pues ni siquiera conocía la zona y por eso fue dos veces: "Por eso asistió dos veces al mismo lugar, para estar seguro, inclusive la última que llegó no estaba tan seguro, le pidió a una de las amigas de Valeria la distrajera un poco, inclusive que algún objeto la pudiera identificar".

Finalmente, señaló que el hombre encargado de "darle 41" a la influencer, se esperó hasta que tuvo ese peluche entre sus brazos para hacer más fácil la identificación, y que aún así, al ser un trabajo específico, pidió que le confirmara que se tratara de la persona a la que le mandaron la comida.

