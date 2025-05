Bárbara de Regil revela duro episodio de su vida en reality Show 'Secretos de Pareja'

Ciudad de México.- Tras décadas de hermetismo sobre pasajes complicados de su vida Barbara de Regil revela un duro episodio cuando estuvo a cargo de su padre en el reality show 'Secretos de Pareja', proyecto que es compartido al lado de su esposo Fernando Shoenwald en la plataforma de contenido continuo Canela TV que documenta la vida amorosa de ocho celebridades de la farándula mexicana.

De acuerdo con información de Infobae, Bárbara de Regil por años estuvo renuente a hablar de esta terrible experiencia, pero revela que fue víctima de abuso infantil cuando tenía 12 años de edad, decidió romper el silencio para que más niñas no sufran los mismo y su testimonio sirva para concientizar sobre las consecuencias y riesgos que conlleva el abuso sexual en la infancia.

Cristian Castro No se casa: Tras anunciar boda, Cristian Castro cancelaría su unión con Mariela Sánchez

Reveló que fue agredida sexualmente por una persona que trabajaba para sus padres:

“Cuando tenía 12 años, mi mamá tenía cáncer en ese momento, yo vivía con mi papá... Mi papá le entraba al alcohol y muchas cosas, no se hacía responsable de mí como lo debería de haber hecho... Me violó el jardinero de mi casa”.

Convencida de que verbalizar un trauma ayuda a sanar heridas emocionales, Bárbara de Regil compartió su testimonio con una doble intención: cerrar heridas e impedir que otras se abran. Su estreno abrió una conversación en redes sociales debido a la inédita fragilidad.

“La cuento a las mujeres para motivarlas y por si alguna está viviendo la situación que yo viví a los 12 años, pues que vea que hay un brillito, que tu vida no se acaba ahí, que no es una tumba, es un bache, que puedes salir de ahí con terapia, con amor propio y claro que Fer me ha ayudado mucho a superar mis heridas del pasado”, indicó.