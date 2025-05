Confirman que yerno de Daniela Castro le tiene miedo y exhiben su verdadero rostro

Ciudad de México.- Sin duda alguna Daniela Castro es una de las villanas más aclamadas de todos los tiempos en las novelas, pues sabe muy bien cómo vestirse en la piel de 'la mala' para cautivar al público y recibir ovaciones de pie. Sin embargo, parece ser que su actitud antagónica no solo la mantiene en los sets de grabación, sino que también lo lleva a la vida real, por lo que incluso algunos miembros de su familia le tienen miedo.

Así lo reveló Danka Díaz Ordaz, hija de la ahora estrella de TV Azteca, quien se sinceró sobre el temperamento de su famosa madre, destacando que suele ser muy firme y autoritaria, pero también con un lado muy cariñoso. Ahora que comparten proyecto en Cautiva por amor, la nueva telenovela del Canal Azteca Uno, Danka confesó que incluso su novio siente cierto nerviosismo al convivir con la actriz debido a su modo de ser.

Mi mamá es dura, tiene un carácter fuerte , es una mujer muy fuerte, pero es una mujer muy buena. O sea, es como un… mi mamá es como un coquito, fuerte por fuera, pero sensible y sensible por dentro… Así es mi mamá", explicó la joven a distintos medios de comunicación.

Inmediatamente después, Díaz Ordaz expuso la reacción que suele tener su novio Paco cuando enfrenta la gran personalidad de la artista conocida por su actuación en Cadenas de Amargura. "Es una mujer que impone. A mi novio le tiemblan las patas, pero sí, o sea, es una persona que tiene un amor… no te puedo explicar", confesó la también cantante.

Desde temprana edad, Danka desarrolló un interés por el espectáculo, influenciada por su madre, por lo que ha comenzado a construir su propia carrera en la industria del entretenimiento. En este sentido, la joven recalcó que Daniela siempre se ha mostrado dispuesta a ayudarla, aunque la mayoría de las veces le ha permitido ser libre en su faceta profesional.

Siempre me coachea, siempre me da tips, siempre me da consejos, pero porque yo se los pido, pero mi mamá me ha dejado fluir, y ha confiado en mí, y hoy en día está orgullosa de mí", declaró.