Declaraciones de Paty Chapoy respecto a elección del Poder Judicial divide opiniones

Ciudad de México.- Las declaraciones recientes de la conducta del programa ‘Ventaneando’ de TV Azteca Paty Chapoy, generó opiniones divididas en redes sociales sobre la próxima elección de integrantes del Poder Judicial el 1 de junio de jueces y magistrados a nivel local y federal mediante voto directo.

Aunque para muchas personas representa un avance en la participación democrática, la presentadora de la emisión de critica e investigación artística llamó a no participar en dicho proceso a través de un mensaje en su cuenta de X (antes twitter) el pasado 16 de mayo: “No votes en la farsa judicial, no seas cómplice de pendej*s.”

Según información de Infobae, algunos usuarios respaldaron su postura al argumentar una supuesta falta de transparencia en el proceso, otras opiniones señalaron que promover el abstencionismo puede favorecer a quienes buscan mantener privilegios.

Paty Chapoy invita a no votar el 1 de junio

“Si no votan, ellos ganan. Hay que votar haciendo la tarea difícil de estudiar a los candidatxs. Cualquier otro escenario les permite tener carta abierta. Llamar a no votar es irresponsable", escribió un usuario.

"Los p3ndej0s van siendo otros. Sigue con tu programita, has dedicado tu vida a la basura, no has hecho nada útil”, "Me sorprende que actores, periodistas de espectáculos de repente sepan de política, algo que, durante 70 años, no se pronunciaron en nada”, agregaron los curiosos.

Incluso un usuario solicitó a las instituciones pertinentes a revisar la publicación de la periodista, le pareció irregular el sentido de la misma: "Como ciudadano deseo que tomen cartas en el asunto y procedan legalmente, INE y TEPJF”, anotó el inconforme, aunque al parecer la población no tiene amplio conocimiento en el tema, el Instituto Nacional Electoral, invita a que hagas efectiva tu preferencia en las boletas. Al respecto, la ejecutiva de TV Azteca no ha respondido o se ha pronunciado a los comentarios de sus detractores.

Fuente: Tribuna