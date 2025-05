Más agresiones en Televisa: Bárbara de Regil acusa a Susana Zabaleta de golpearla en serie

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de denuncias de violencia entre actrices como Manola Diez contra Ayonlina Broy, o de Lety Calderón a Karla Esquivel, ahora, la tan polémica actriz y creadora de contenido, Bárbara de Regil, acaba de destapar más agresiones de estrellas de Televisa, pues durante un reality show, acusó a Susana Zabaleta de haberla golpeado sin motivo alguno, al grabar una serie juntas.

De Regil es una de las participante de Secretos de Pareja, y durante la dinámica de sinceramiento, en el que Julián Gil, sobresalió por sus acusaciones en contra de Marjorie de Sousa, la influencer y actriz, comentó que al igual que sus colegas de la empresa San Ángel, ella vivió un momento de violencia al trabajar con una colega, en este caso Susana, señalando que ya le habían advertido de su carácter, pero ella quiso darle el beneficio de la duda y salió herida.

Bárbara relató que fue al grabar la cuarta temporada de Rosario Tijeras que le tocó trabajar con la soprano, afirmando que al final del día, las advertencias de que era difícil fue verdad, contando que siempre se burlaba de ella, como las veces que hablaba con su hija Mar de Regil y se ponía a imitarla en modo de burla, como que se compraría un nueva cosas, hasta que un día, en escena, la golpeó sin que fuera escena del guion.

Según la protagonista de Cabo, la actual pareja del comediante mexicano, Ricardo Pérez, en una escena en la que debía de inyectarle algo en el programa, le dijo donde hacer dicho movimiento, y aunque se suponía que todo estaba claro, al final le metió un golpazo: "Entonces yo le dije: 'Inyecta aquí'; y me dijo: 'Sí', pero me metió un ma… así y me pega horrible y dije: 'Es broma'. Volteo y le digo: 'No te lleves pesado conmigo', y me dijo: 'Yo no me llevo pesado. Yo vivo pesado'".

Poncho de Nigris, Marcela Mistral y el resto de las parejas que forman parte del reality show, quedaron sorprendidos y no pusieron en duda sus declaraciones, arremetiendo en contra de la acrtiz de Spamalot. Como era de esperarse, en redes sociales estas declaraciones ya han causado gran escándalo, y mientras que unos apoyan a Bárbara, hay quienes ponen en duda que la situación haya sido de esa manera.

Fuente: Tribuna del Yaqui