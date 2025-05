Poncho de Nigris revela amorío con Angélica Vale; afirma que Angélica María los separó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más, Poncho de Nigris, se instala en el centro de la polémica, debido a que recientemente en un reality show reveló amorío con la reconocida actriz y presentadora mexicana, Angélica Vale, de la cual señala que hasta se hubiera casado, pero que no pudieron llegar a formalizar nada, debido a que presuntamente Angélica María, la madre de la estrella de Televisa, se metió y los separó, o al menos eso afirmó el regiomontano.

El canal Canela TV apostó por la polémica en su nuevo reality show, Secretos de Parejas, y parece que hizo lo correcto, pues apenas tiene dos días de estreno y ya hay varios temas que confesaron sus participantes, como Julián Gil al atacar directamente a Marjorie de Sousa, que se están viralizando por todas las redes sociales, despertando el interés del público, que ya sea para criticarlos o para entretenerse, han comenzado a hablar de este proyecto.

En esta ocasión, fue el creador de temas como Autogol y La Cobra, el que ha protagonizado unas declaraciones explosivas que dejaron en shock a los internautas. Mientras que Poncho, Julián, Bárbara de Regil y demás participantes estaban en una alberca haciendo confesiones, el regiomontano se sinceró sobre su etapa de galán rebelde, y contó que tuvo sus quereres con Angélica Vale: "Yo siempre fui fan de Angélica Vale. Y una vez nos encontramos en un lugar, nos dimos muchos besos".

Poncho afirmó que esto pasó cuando ella protagonizaba La Fea Más Bella y estaban solteros, narrando que se conocieron en una fiesta y se dieron sus besos, incluso afirma que ella lo llevó hasta su departamento, pero que "“ella no se bajó del carro, solo se despidió", dejando en claro que entre ellos dos no hubo nada más que ese momento de pasión en la fiesta con los besos, y que ya no hubo más contacto.

Según el exhabitante de La Casa de los Famosos México, el motivo por el que ya no avanzó su romance con la actriz, fue por Angélica María, ya que supuestamente la intérprete de Eddy Eddy le recomendó a su hija que se alejara de él: "De repente ya la mamá no la dejó seguir saliendo conmigo, porque dijo que yo era un desmadre. Y la verdad es que eso no es cierto". Finalmente, en todo de burla afirmó que ellas se lo perdieron: "Lástima, hubiera tenido unos hermosos nietos".

Por su parte, su esposa, Marcela Mistral se mostró algo molesta, y aunque quiso aligerar la tensión al bromear con que no quiso ir al show de Las Angélicas porque "no querías revivir recuerdos incómodos", la tensión se hizo evidente y Bárbara regañó a Poncho por no respetar a su esposa. Hasta el momento, la presentadora de Juego de Voces no se ha pronunciado con lo dicho por Poncho, ni para negarlo o confirmarlo, pero se espera pronto lo haga.

