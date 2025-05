TV Azteca lo rechazó, Televisa lo hace su estrella: 'Hoy' destapa integrante de su reality

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de sufrir rechazo en TV Azteca, el reconocido actor y presentador mexicano, Paul Stanley, vive su mejor momento como estrella de Televisa, pues además de conducir el programa Hoy, su propio concurso de TV y proyecto masculino, hace un par de horas, confirma que tendrá nuevo trabajo, y será integrante del reality de cocina que produce Andrea Rodríguez Doria para el matutino.

Por más de 20 años, el hijo de Paco Stanley ha estado formando parte del mundo del espectáculo, siendo a empresa San Ángel la que le dio su primera oportunidad laboral, tras un magistral rechazo en la televisora del Ajusco. Fue el mismo Paul, quien reveló que en la época en la que estaba buscando comenzar con su carrera en la TV, fue primero a la empresa de Ricardo Salinas Pliego, pero que estos lo rechazaron para el programa al que hizo casting, del cual nunca ha revelado nombre.

Afortunadamente, una obra independiente lo puso en el radar de la empresa de Emilio Azcárraga, en dónde ha formado parte de sus más exitosos melodramas, cómo lo fue el de Soy Tu Dueña en el año 2010, y famosos programas como el mencionado matutino, Perdiendo el Juicio y muchos otros más en los que ha destacado su gran sentido del humor y su talento para improvisar en el momento justo.

Ahora, el joven actor, con más de 15 años en el programa de Hoy, sigue diversificándose y lo siguen manteniendo como el favorito, ya que se acaba de confirmar que será uno de los participantes del nuevo reality de la emisión matutina, Hoy Soy El Chef, en el que hará equipo con su colega, Raúl 'El Negro' Araiza. Dicho proyecto será transmitido en la última hora del programa, y será conducido por Andrea Legarreta, a partir del próximo lunes 26 de mayo.

En la primicia de este proyecto, se ha dicho que de la dupla, uno sabrá cocinar, que en este caso es Stanley, y el otro no tanto, que sería Araiza, y Galilea Montijo sería la que daría la puntuación a ciegas, o sea, no vería la preparación ni quienes lo hicieron, solo probaría el platillo y decidiría la calificación. Cabe mencionar que tras confirmar a los dos primeros participantes, poco después, se confirmó que la segunda pareja confirmada, de ocho que deben de ser, son la de Cinthia Aparicio, quién sí cocina, y Alexis Ayala, que no sabe nada.

Fuente: Tribuna del Yaqui