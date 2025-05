Detienen a excuñado de Enrique Peña Nieto tras denuncia de su exesposa Natalia Alcocer

Comparta este artículo

Cancún, Quintana Roo.- Este pasado sábado 17 de mayo fue detenido, tras una audiencia, Juan José Chimal, exesposo de Natalia Alcocer Camelo, exconcursante de Survivor México (2021), quien al parecer, después de ser vinculado a proceso, fue arrestado y posteriormente llevado al Reclusorio Oriente, esto de acuerdo con testimonios del periodista de espectáculos argentino Javier Ceriani.

“Exijo que no solo a estos agresores que cuentan con amistades y recursos para seguir violentándonos se les vincule a proceso, sino que se les impongan medidas cautelares firmes. Creen que, con los recursos que poseen, pueden seguirnos violentando mientras maternamos, trabajamos y debemos soportar amenazas, acosos, difamaciones, violencia emocional y psicológica”, así detalló su caso Alcocer.

Por su parte, la exconcursante de La Casa de los Famosos en su momento mencionó que deseaba que el mensaje le llegara a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues aseguró que no solamente es necesario vincular a estos agresores y ponerles medidas cautelares, debido a que estos personajes tienen dinero y poder, mismo que, según Natalia, les permite creer que pueden burlar la ley y salirse con la suya.

Video en Instagram de Natalia Alcocer Camelo

De acuerdo con Radio Fórmula, su expareja está vinculado con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto; a su vez, la presentadora de televisión ha dicho en múltiples ocasiones que fue víctima de abuso y violencia, algo que la llevó a separarse en el 2020, y en el 2021 presentó las pruebas de dichas agresiones, para que en el 2023 ampliara su denuncia y, finalmente, en el 2025 haya seguido con el proceso.

“Tengo la confirmación de que el exesposo de Natalia Alcocer, Juan José Chimal, está en el bote, preso, está en el Reclusorio Oriente. Victoria total de una mujer que no se dejó. Natalia logra que la jueza cambie la carátula de vinculación a proceso, logra que el proceso Juan José Chimal lo viva en la cárcel”, afirmó el locutor, actor de radio y mejor conocido como el expresentador de Chisme No Like.

Fuente: Tribuna