Eiza González estrena nuevo novio en el Festival de Cannes 2025: "Mi ser humano favorito"

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Este pasado fin de semana, la talentosa actriz mexicana Eiza González Reyna, quien lleva ya algunos años forjando su carrera en Hollywood, presentó a su nueva pareja durante el Festival Internacional de Cine de Cannes, en Francia. La aparición sorprendió a los internautas, ya que muchos aseguraban desconocer que la actriz estuviera en una nueva relación.

Asimismo, la exestrella de Televisa compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: “Eres único. De verdad eres mi ser humano favorito, y no puedo creer la suerte que he tenido de encontrarte. Has restaurado en mí tantas cosas que no creía posibles. Para el hombre más amable, considerado y cariñoso. Admiro cada centímetro del ser humano que eres y en el que te estás convirtiendo. No puedo esperar a celebrar muchos más. Te quiero, G”, escribió la joven de 35 años.

El nuevo interés amoroso de la actriz y cantante es el tenista búlgaro Grigor Dimitrov, quien también tiene 35 años. A lo largo de su carrera, ha logrado 25 victorias contra jugadores del top 10, incluyendo triunfos frente a reconocidas figuras como Novak Djokovic, el ya retirado Rafael Nadal Parera, el también legendario Roger Federer, y el actual número tres Carlos Alcaraz Garfia

Eiza González subió algunas fotos con su actual novio

Según información de El Universal, Dimitrov es originario de Haskovo, Bulgaria, y uno de sus rasgos más destacados es su carisma en la cancha. Sumado a esto, se sabe que comenzó a jugar tenis desde los cinco años, influenciado por sus padres, quienes también se dedicaban profesionalmente a disciplinas relacionadas con el deporte, pues su padre fue entrenador y su madre exjugadora de voleibol.

Finalmente, uno de sus apodos más populares es Baby Fed, un sobrenombre que se debe a su estilo de juego, muy similar al del exnúmero uno mundial Roger Federer, quien mantuvo el liderato del ranking durante 310 semanas, cifra solo superada por Djokovic, quien, a sus 37 años, posee el récord con 428 semanas en la cima del tenis mundial, y tiene además 24 títulos de Grand Slam.

Fuente: Tribuna