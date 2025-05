Exesposo de Galilea Montijo evidenció tragedia de Acamoto 2025 donde hubo muertos

Ciudad de México.- Fernando Reina, el ex esposo de la conductora Galilea Montijo, evidenció la tragedia que le ocurrió con la visita de los asistentes moteros Acamoto 2025 realizado cada año en Acapulco, Guerrero pese a la derrama económica por las visitas a este destino turístico, los habitantes han manifestado su inconformidad en las redes sociales y piden su cancelación.

"Ya ni deberían de promover eso", "Tanto accidente, debería quedar cancelado", "Puro delincuente asiste", escribieron las personas en videos; en ese sentido, otro de los afectados, fue Fernando Reina Iglesia, a quien le robaron las pertenencias del interior de su automóvil, él acudió a las instalaciones del CRIT Teletón en Acapulco y al salir del lugar, se percató que el cristal de una ventana estaba roto y sus artículos personales ya no estaban:

"Oigan yo no estoy en contra del Acamoto, pero, no manchen... que ganas a delinquir, a romperle los cristales a los coches, llevarse mis cosas del gym, y no soy el único, conozco varios, creo lo único positivo de esta gente que vino a delinquir, es que seguramente los índices de delincuencia bajaron en la Ciudad de México", mencionó.