Comparta este artículo

Ciudad de México, México.- Luego de que un hombre le exigiera a un automovilista que se quitara de la entrada de su vivienda portando un arma de fuego se hizo viral rápidamente en las redes sociales y a tal grado que incluso los internautas ya los apodaron ‘Lord Pistolón’ debido a su particular forma de pedirle al conductor que se retirara del sitio.

De acuerdo con la información que circula en las redes sociales y medios de comunicación, los hechos ocurrieron en la colonia Guadalupe Inn, de la alcaldía Álvaro Obregón, cuando el joven conductor tuvo que hacer una parada frente a un portón, presuntamente para realizar una actividad y quitarse del lugar rápidamente. No obstante, el dueño del domicilio apareció exigiendo que se retirara, pero se desconoce si haría uso del portón, pues, de lo contrario, llamaría a las autoridades.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los hechos, fue que en los primeros segundos del clip se puede ver al sujeto, quien vestía pantalón negro, una playera naranja y gafas, cubrir lo que aparentemente era un arma de fuego, por lo que el joven comenzó a grabar la situación.

Hombre es apodado 'Lord Pistolón' en redes sociales por amenazar a un conductor en CDMX

Tras notar que fue captado con el artefacto, rápidamente pidió que no se le grabara, pues no estaba permitido, mientras que amenazaba con tomar los datos del vehículo para hacer una denuncia. A pesar de que para muchos se trató de una medida fuera de control que no fue abordada de la mejor manera por el hombre afectado, otros consideran que no fue agresivo al solicitar que dejaran libre su cochera.

Por ello, se cuestiona por qué estaría portando un arma de fuego, si es legal y cuáles son las consecuencias que podría tener en caso de ser ilegal. Por otro lado, también se manifestaron aquellos que consideran que mientras la persona esté dentro del automóvil no tenía por qué ser violentado, simplemente se debió pedir permiso.

Hombre es apodado 'Lord Pistolón' en redes sociales por amenazar a un conductor en CDMX

Además, en la Ciudad de México, estacionarse frente a una casa mientras permaneces dentro del vehículo puede constituir una infracción, dependiendo de ciertos factores. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, se prohíbe estacionarse frente a rampas vehiculares para el acceso a cocheras, salvo que se trate del domicilio del conductor y no se invada la acera, el tránsito de peatones, cajones de estacionamiento o áreas de estacionamiento restringido.

De igual manera, el reglamento establece que estacionarse frente a entradas o salidas vehiculares, excepto si se trata del propietario del predio y no se obstaculiza el paso, es una infracción que puede ser sancionada con multa y remisión vehicular. Por ello, es importante respetar las normas de tránsito y evitar obstruir entradas o salidas de cocheras, ya que esto puede generar molestias a los residentes y derivar en sanciones.

Fuente: Tribuna