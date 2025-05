Kunno hace un radical cambio de 'look' y en redes sociales lo comparan con Ema Pulido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Guillermo Kunno, mejor conocido simplemente como Kuno, sigue dando de qué hablar, aunque esta vez por un motivo muy distinto: su nuevo look, el cual estrenó durante su increíble encuentro con la socialité estadounidense Paris Hilton. No obstante, no todo fue miel sobre hojuelas, ya que muchos usuarios comenzaron a comparar su apariencia con la reconocida maestra de danza, Ema Pulido.

Fue el pasado 28 de abril cuando el influencer reveló ante sus seguidores en Instagram este cambio de imagen. Como se sabe, el polémico creador de contenido anteriormente lucía un cabello rubio, estilo que ya mostraba en el popular video de TikTok donde aparece bailando junto a Christian Nodal. Sin embargo, en esta ocasión su imagen ha sido relacionada tanto con una zanahoria como con la apodada Juez de Hierro

De acuerdo con información de TVNotas, Ema Pulido es una de las figuras más influyentes en el mundo de la danza contemporánea en México, y cuenta con su propia academia llamada Ema Pulido Dance Studio. Su fama en el país se consolidó gracias al programa de Televisa Bailando por un Sueño, donde cada domingo se le podía ver ejerciendo como una de las juezas más estrictas y exigentes del show.

Kunno y Paris Hilton

Por otro lado, Kunno sorprendió a muchos al publicar en sus diversas plataformas unas fotografías en las que aparece junto a la reconocida empresaria Whitney Hilton, quien se encontraba en México con motivo del lanzamiento de su nuevo perfume. En dichas imágenes, ambos lucen muy sonrientes y felices, e incluso la estadounidense hasta le dejó a Kunno un lindo comentario en sus redes sociales.

Finalmente, cabe destacar que, según información de Infobae, Paris Hilton participó en el programa Pinky Promise Experience, conducido por la cantante Karla Díaz. Durante el evento, Hilton lució un icónico vestido plateado, botas altas y el cabello suelto. Además, asistieron diversas personalidades del espectáculo como Ferka, Jorge Loza, Lambda García, Cecilia de la Cueva, Natalia Jiménez, Kristal Silva, Paco de Miguel, Kunno, Herly (participante de MasterChef Celebrity), entre otros.