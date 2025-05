MrBeast se defiende tras la demanda del INAH por uso indebido de zonas arqueológicas

Comparta este artículo

Carolina del Norte, Estados Unidos.- El famoso influencer estadounidense James ‘Jimmy’ Stephen Donaldson, mejor conocido como MrBeast, finalmente rompió el silencio y publicó su postura sobre la polémica que lo ha rodeado en los últimos días. Como te informamos en TRIBUNA, el creador de contenido de 27 años fue acusado de faltar al respeto a las zonas arqueológicas de Chichén Itzá, en Yucatán, y Calakmul, en Campeche.

El pasado jueves 15 de mayo, el diario Reforma informó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) había interpuesto una demanda administrativa, alegando que MrBeast hizo un uso indebido del patrimonio cultural de México. Esto se debió a que, en el video publicado en su canal de YouTube, al final se promociona una caja de chocolates de su empresa Feastables, lo cual generó controversia por considerarse un acto comercial inapropiado dentro de sitios históricos.

Incluso, la presidenta de México intervino en el tema. No obstante, aclaró que no hubo violación alguna, y recalcó que cualquier persona interesada en grabar en zonas arqueológicas debe contar previamente con los permisos correspondientes. Por otro lado, Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura del gobierno federal, sí confirmó que se aplicarían sanciones, ya que esos espacios no están destinados para usos comerciales.

En los últimos días el influencer ha sido muy criticado

Ante esta situación, MrBeast publicó un comunicado a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde afirmó que no están siendo demandados y que contaban con todos los permisos necesarios para la grabación. Además, aseguró que durante el rodaje siempre hubo representantes de los sitios arqueológicos supervisando el cumplimiento de las normas, y que su equipo ha trabajado de forma colaborativa con el INAH para apoyar la arqueología local mexicana.

Por último, MrBeast y su equipo aclararon lo relacionado con la aparición de Feastables en el video: “Ellos estaban al tanto de que mencionaríamos Feastables en el video, pero por respeto a los sitios, esa parte fue filmada fuera de cualquier monumento nacional. La escena de la cena, donde hice el chiste sobre Feastables, no fue cerca de ningún templo maya. Tampoco habíamos planeado compartir esto, pero como siempre, los titulares falsos me obligan a hacerlo”, declaró el creador de contenido.

