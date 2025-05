Ninel Conde expresa su deseo de incursionar en la música cristiana junto a Thalía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ninel Conde planea darle un giro de 180 grados a su carrera musical, pues recientemente confesó ante algunos medios de comunicación su deseo de aventurarse en la música cristiana. Según las propias palabras del Bombón Asesino, esta decisión nace como una forma de agradecer a Dios por las bendiciones que ha recibido a lo largo de su vida. Sin embargo, lo que más ha sorprendido es que la cantante desea colaborar con la famosa exestrella de Televisa, Thalía.

“La verdad que me encantaría grabar música cristiana. De hecho, ya le lancé por ahí a Thalía, que la amo y la adoro, y le dije: ‘cuando te nazca del corazón, hagamos algo para nuestro Padre’. Me dijo que cuando estuviera en Miami, nos juntábamos y platicábamos, porque yo le dije ‘quiero que cantemos algo lindo, la experiencia de las mujeres, pues de las cosas que yo he vivido’. Me dijo ‘claro, cuando esté allá, platicamos y me cuentas’”, aseguró Conde.

Por su parte, Thalía, actualmente esposa del famoso empresario de la industria musical en Estados unidos Tommy Mottola, no ha emitido ninguna declaración respecto al tema. Asimismo, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce si las celebridades ya fijaron una fecha para encontrarse y coordinarse sobre el número musical religioso que desean lanzar en conjunto.

Usuarios asegura que Ninel ya no se parece en nada

Quienes no tardaron en reaccionar fueron los usuarios de redes sociales. Para una gran mayoría, la idea de Ninel Conde les pareció totalmente absurda, aunque ese no fue el único punto que generó conversación. En realidad, lo que más llamó la atención fue el rostro actual de la cantante, ya que, según muchos internautas, ya no se parece en absoluto a la mujer que interpretó a Alma Rey en Rebelde.

“Qué daño se hizo esa mujer en su rostro. Para mí, es inexplicable un caso como este, porque me pregunto, ¿qué tan vacía o falta de autoestima siente una mujer que es bella y famosa, para llegar a pagar miles de dólares para desfigurarse el rostro? Ya ella no tiene expresión alguna”, comentó Cruz Mojica a través de su cuenta de Instagram, en una publicación del programa Despierta América.