Andrea Otaolaurruchi: Jawy habla de ex de 'Acapulco Shore' desaparecida, ligada al narco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido presentador e influencer, Jawy Méndez, acaba de brindar una entrevista, en la que por primera vez habla de la desaparición tan misteriosa y sospechosa, de su expareja, la también creadora de contenido y estrella de realitys, Andrea Otaolaurruchi, quien también fue su compañera en su paso por Acapulco Shore. Tristemente a la joven mujer se le ha ligado al narco.

Hace justamente dos años que se confirmó la desaparición de la colega de Karime Pindter, quien fue vista por última vez en Zona Esmeralda, la mañana de un martes 5 de marzo, pero del año del 2023. Fue el famoso youtuber, Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, quien compartió un cartel para solicitar a sus seguidores apoyo para encontrar a Andrea, compartiendo una historia con la imagen de Otaolaurruchi y el mensaje: "Por favor ayudémonos a encontrarla, cualquier información nos sirve".

Desgraciadamente, en su caso no ha habido muchos avances, pues también existe una incógnita preocupante, y es que en realidad no habrían 'levantado' a Andrea, sino que habría huido del país para salvar su propia vida, ya que su esposo, Pablo Peña, la ligó al narco: "Se dedicaba a buscar clientes de alto perfil para ponerlos con el crimen organizado, robarles sus pertenencias y que fueran desvividas estas personas". Pablo incluso afirmó que él fue una de sus víctimas y que a él lo privaron de su libertad y casi lo matan por culpa de Andrea.

Andrea y Jawy cuando eran pareja. Internet

Ahora, a dos años de no saber nada de la exparticipante de Acapulco Shore, su expareja, Jawy, fue entrevista para el programa Vaya Vaya, quien abordó el tema de la desaparición de Andrea, cuestionándole sobre que perspectiva tenía él del caso. Ante esto, el presentador de Venga la Alegría: Fin de Semana, recalcó primero que nada, que deseaba que Andrea estuviera bien y pronto se supiera que ella está viva, o que ya de plano se sepa qué le pasó para darle paz a la familia.

Tras esto, el presentador de TV Azteca dejó en claro que él no puede dar una opinión certera del caso porque él tenía años sin saber de su expareja, destacando que no le gusta meterse en casos de los que no conoce nada, para no caer en declaraciones erróneas y que se presten a malos entendidos, por lo que pidió que se le deje de cuestionar, y se tenga respeto. Jawy, mencionó que él desconoce si Andrea tenía o no tratos con el crimen organizado, que es algo que a él no le consta.

Ante esto, mencionó que es una pena que en México se haya normalizado tanto este tipo de situaciones, que un caso tan fuerte sea tomado así tan a la ligera, porque se le ha restado la verdadera importancia, destacando que él esperaba que las especulaciones que en realidad ella se fue lejos sea cierto, porque eso significaría que está salvo y viva, pero es algo que no se debe de señalar tan a la ligera.

Fuente: Tribuna del Yaqui