Cazzu hace fuerte confesión de su hija al lado de Christian Nodal: "Llora de preocupación"

Buenos Aires, Argentina.- La reconocida cantante de origen argentino, Cazzu, se ha colocado en las primeras tendencias en redes sociales, durante meses debido al estreno de su álbum Latinaje. Además de cautivar a sus seguidores con su fusión de ritmos, sus letras han generado especulación, ya que algunos creen que contienen mensajes dirigidos a su ex, Christian Nodal, y su actual esposa, Ángela Aguilar. Ahora, hico fuerte confesión de su hija, Inti Nodal, y las reacciones a sus letras

Durante todo el proceso creativo, su hija Inti, fruto de su relación con el mexicano, estuvo presente, por lo que en una reciente entrevista la argentina confesó que la pequeña ha sido quien le ha brindado la retroalimentación más significativa sobre las canciones que surgieron desde lo más profundo de su corazón, entre las que han estado destacando Dolce, y principalmente Con Otra, al ser consideradas indirectas al sonorense.

En su visita al programa Tapados de Laburo (Olga), Cazzu contó cómo es que la niña de casi dos años ha respondido al escuchar algunos de los temas que conforman su nueva producción discográfica: "Ella tiene reacciones muy específicas para los videos, por ejemplo, Ódiame no le gusta, la angustia mucho. El día que pusimos Ódiame, entre la canción y el video, fue como un llanto de preocupación, como de 'estoy preocupada de ver a mi mamá en esa situación'".

De acuerdo con la rapera, la situación fue totalmente diferente con La Cueva, sencillo de desamor que, según contó Cazzu en entrevista para Vogue México y Latinoamérica, escribió tras su ruptura con el mexicano: "Le pasó tristeza, full tristeza, que se lo compartí un poquito en las redes, y ella lloró mucho la primera vez que vio y escuchó esa canción, pero como más una tristeza". Incluso, Cazzu manifestó que la niña está encantada con su reciente proyecto y le pide escucharlo.

Mala Suerte le encanta, la baila así con la sombrilla. Y bueno, Menú de Degustación es la que más me gusta. Y el otro día le digo, me sorprendió, fue la primera vez que me pasa, le digo: ¿querés que te ponga música? ¿Sí?, ¿querés escuchar? Y por seguro me decía: 'Popepe', Y me dijo, 'Mamá'. Y le digo: '¿Querés escuchar una canción de mamá?' 'Ti'", detalló emocionada.

Finalmente, la famosa expuso que su maternidad la ha llevado a crear otro tipo de melodías que antes ni siquiera contemplaba: "Lloré por primera vez componiendo, porque le compuse la canción para mi hija y también era como: 'no, esto no voy a poder hacer Nico, me vas a tener que esperar un poco', me hizo comprender un poco, darle más valor a mi dulzura. Yo soy una persona que escribe, que cuando escribe y cuando hace arte soy como muy oscura. Sí, soy ruda, como que la ternura y la dulzura que es natural en mí nunca le di rienda suelta. Entonces, ahora que tengo a Inti, me lo permito".

Cazzu y el intérprete de Adiós Amor, comenzaron su romance en 2022, consolidándose como una de las parejas más mediáticas del espectáculo. En 2023, recibieron a su hija, Inti, pero meses después surgieron rumores de distanciamiento. En mayo de 2024, confirmaron su separación, destacando el respeto mutuo y su compromiso como padres. Poco después, Christian hizo pública su relación con Ángela Aguilar, lo que desató especulaciones sobre las razones detrás de su ruptura con la trapera.

Fuente: Tribuna del Yaqui