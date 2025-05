Destrozada: Cristina Riva Palacio rompe en llanto a 3 meses de la muerte de Daniel Bisogno

Ciudad de México.- Cristina Riva Palacio, exesposa de Daniel Bisogno y madre de su única hija, reapareció en el programa Ventaneando muy conmovida, a horas de que se cumplan 3 meses del doloroso fallecimiento del conductor. Y debido a que este lunes 19 de mayo 'El Muñeco' estaría cumpliendo años, la mujer mexicana confesó cómo recordarían ella y su hija al famoso conductor de TV Azteca en esta especial fecha.

Las cámaras de este programa acompañaron a la pequeña Michaela Bisogno a una competencia de baile, donde ella y su equipo lograron avanzar a la etapa de nacionales. En ese sentido, Cristina compartió lo emocionada que se sintió de ver a su pequeña logrando este resultado pero a la vez triste de que Dani no pudo acompañarlas físicamente: "Lloré, berré, sudé, fueron todas las emociones de la vida".

Y al borde del llanto, Cristina agregó: "Fueron todas las emociones, se trajo todo de su papá, fotos, perfume, trajimos a su papá en espíritu... es el primer logro grande de Michaela sin su papá y yo lloré, pero le dije (a él) 'te lo prometió Michaela'". Asimismo, Riva Palacio contó la manera en que este lunes celebrarán la vida de una de las figuras más icónicas y controversiales del medio artístico, gracias a su estilo directo y mordaz para hablar de las noticias del espectáculo.

Sí, bueno, Michaela me hundió y quiso el menú especial de su papá, que es jamón jabugo, ¿verdad? Queso manchado, curado, 'no del súper, mamá', se me explicó. Y baguette, y me dijo: '¿Y tú te tomas tu vinito por mi papá?'", reveló Cristina a Ventaneando.