Erika, implicada en asesinato de Valeria Márquez en Zapopan, rompe el silencio; esto dijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida influencer de origen sonorense, Erika Vega, acaba de emplear sus redes sociales, para finalmente romper el silencio, sobre el hecho de que se le implicó en el asesinato de la también creadora de contenido y empresaria, Valeria Márquez, durante un en vivo en su salón de belleza, ubicado en Zapopan. La originaria del estado de Sonora pide que se le desvincule, pues no tiene nada que ver.

El 13 de mayo, el mundo entero quedó conmocionado por el asesinato de la influencer, ya que estaba en su propio salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, ubicado en la localidad de Zapopan, Jalisco, y realizaba un 'live' en su cuenta de TikTok, con miles de usuarios conectados. Tras el cruel asesinato, se puede ver como una mujer corta la transmisión, la cual se llama Erika y acusan de estar detrás de toda esta situación.

Al ser su nombre Erika y trabajar al lado de la influencer, hay varias personas que se han confundido con la situación, y han atacado en redes sociales a la influencer Erika Vega, que también radica en dicho estado. Al tener ya una semana con mensajes en su contra, ha decidido emplear su cuenta de Instagram para desvincularse de toda culpa: "Quiero comunicar que mi nombre e imagen, Erika Vega, ha sido involucrado en el reciente caso de la influencer Valeria Márquez. Pido que por favor se me desvincule de este caso, ya que soy externa al círculo de la influencer Valeria Márquez".

Erika declaró que ella es una madre de familia de 33 años que no tuvo nada que ver con esta situación, por lo que desea que se fijen bien en las imágenes de la mujer que aparece en el 'live' y como es ella, para que noten la real diferencia entre ambas y a ella la dejen en paz: "De verdad espero que pronto den con los verdaderos culpables. Ustedes ya tienen las fotos de las chicas, no entenderé porque me vincula o me señalan en este asunto tan delicado".

Finalmente, señala que ella en verdad desea que se haga justicia y todo el peso de la ley caiga sobre los responsables, pero desea que también se tome el tema con la seriedad y delicadeza que se requiere, por lo que pide que se deje de señalar a quine sea de esa manera: "Esto es una acusación muy delicada y por eso mismo pido que se me deje de vincular en este tema, mi más sentido pésame a toda la familia de Valeria Márquez ante esta irreparable pérdida. De corazón para su familia que todo caiga por su propio peso y si que se haga justicia".

Mensaje de Erika sobre caso de Valeria. Instagram @erikavegaoficial

Fuente: Tribuna del Yaqui