Gabriel Soto manda mensaje a Julián Gil tras decir que fue amante de Marjorie de Sousa

Ciudad de México.- Después de que Julián Gil, durante su paso en un reality de parejas, asegurara que su exesposa, la famosa actriz venezolana, Marjorie de Sousa, fue la culpable de que Geraldine Bazán decidiera separarse del mexicano, Gabriel Soto, ya que presuntamente sí fueron amantes, el también actor de Televisa y deportista, le ha mandando un contundente mensaje mediante medios de comunicación.

Mientras que estaba en Secretos de Parejas, en una dinámica de confesiones con sus colegas, Gil se lanzó contra su ex, Marjorie, afirmando que Irina Baeva es completamente inocente sobre la separación entre Geraldine y Gabriel, pues en realidad la culpable fue la madre de su hijo, al menos según su versión: "Los medios no tienen memoria, crucifican a Irina, y se les olvida el escándalo mundial de aquella foto en la playa, de Gabriel cargando a Marjorie, mientras estaba casado con Geraldine".

Después de esto, cuando Sale el Sol captó a Gabriel en el aeropuerto y le cuestionaron al respecto, este dejó en claro que ya no va a hablar más del tema y que lo que tenga que ver con el actor de Un Amor Viejo En París, lo va a hacer cuando lo tenga en persona, y no por TV: "Son cosas que no son ciertas, aparte "Pues nada, yo estoy concentrado en lo mío, en mi salud, lo más importante, y mi salud. No involucrarme en nada, más que en lo mío, en mi bienestar, en estar bien yo, estar bien para mis hijas".

Con respecto a como toma esta situación, el actor de Mi Camino Es Amarte, declaró que lo que más le preocupa es el tema de sus hijas, por lo que afirma que Geraldine y él, buscan siempre dejar en claro los chismes y que no hagan caso de lo que se dice en las redes sociales: "Tanto su mamá y yo, hemos tratado de educarlas en ese sentido, y mantenerlas alerta de lo que están expuestas, y estamos expuestos como figuras públicas, son dos niñas con una gran inteligencia emocional y saben quien es mamá y papá".

Finalmente, declaró que su problema siempre, fue que le achacó la paternidad de Matías Gil de Sousa, pero que ante la ley se arregló dicha situación, por lo que se pide que se ponga un alto a esto, ya que afirma que el que alimenten ese chisme solo daña a todos los involucrados: "Fue un chisme realmente, que a mi me llevó a tener muchos problemas, personales, y por lo cual demandé a una revista, se llevó hasta la suprema corte, y se dio fallo a mi favor".

Los medios de comunicación no dimensionan el daño que pueden causar los chismes, que se hacen como bolas de nieves, grandes, que no tienen fundamento, que solo manchan la reputación e imagen, incluso a terceros", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui