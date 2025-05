José Manuel Figueroa confiesa que quiere conocer al hijo de José Julián: "Me encantaría"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso cantante mexicano José Manuel Figueroa reveló que realmente le gustaría conocer y convivir con su pequeño sobrino, José Julián, hijo de su fallecido hermano Julián Figueroa Fernández y de la actriz Imelda Garza Tuñón, pues, según el intérprete de Mi cómplice, nunca, en todos estos años, ha tenido contacto con el nieto de Joan Sebastian y Maribel Guardia.

De acuerdo con información de Infobae, el artista compartió algunas palabras ante los medios que estaban reunidos tras su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: “Ojalá Imelda me dé la oportunidad, más adelante, que esté todo más tranquilo, que pueda saludar al niño. No se pudo cuando Julián estaba vivo, no lo he conocido, me encantaría conocerlo, ojalá se abra esta puerta”, aseguró.

De igual forma, tras ser cuestionado sobre las controversias que envuelven a Imelda y Maribel, el hombre de 50 años no quiso abordar ese tema. En su lugar, simplemente señaló que era muy triste todo lo que estaba sucediendo. Además, añadió que en realidad no entendía bien lo que ocurría, pero eso sí, consideraba que siempre lo más importante serían los sentimientos del menor.

El cantante confesó que le gustaría poder conocer a su pequeño sobrino

Por su parte, también compartió su sentir acerca de haberse convertido en abuelo, así que dejó en claro que ahora tiene otras prioridades, pues desea explorar más del mundo, cuidar su salud y, sobre todo, amar a su nieto. “Le he aprendido que quiero vivir más tiempo, quiero leer más libros, sembrar más árboles, cuidar mi salud, por supuesto, y amarlo con toda mi alma”, detalló José Manuel.

Finalmente, el cumpleaños número 50 del exnovio de Ninel Conde se celebró en una fiesta privada en Los Ángeles, California. En cuanto a José Julián, el también actor enfatizó en que no deseaba atención mediática, solo quería que en un futuro pudiera tener un vínculo con el infante. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Garza Tuñón no ha respondido a los llamados del compositor.

Fuente: Tribuna