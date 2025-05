Kalimba acude al Reclusorio Oriente tras denuncia de Melissa Galindo por abuso sexual

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cantante mexicano Kalimba asistió a la audiencia intermedia en los Juzgados Anexos del Poder Judicial de la Ciudad de México, esto con motivo de una audiencia que se efectuó este lunes 19 de mayo sobre la acusación de abuso sexual presentada en su contra por la cantante Melissa Galindo. De hecho, esta audiencia ya se había pospuesto en cuatro ocasiones durante el último año.

Por su parte, el famoso acudió al lugar acompañado por sus abogados y, tras encontrarse con algunos medios de comunicación, aseguró que se encuentra más tranquilo, aunque sí admitió que no está para nada contento de tener que estar en ese lugar. Además, el reconocido intérprete de Tocando fondo añadió que con esta ocasión será la segunda vez que se demostrará su inocencia.

Es necesario mencionar que el exintegrante del grupo OV7, en el año 2010, fue acusado de abusar sexualmente de una menor de edad, pues según los hechos, sucedieron en un centro nocturno ubicado en Chetumal, Quintana Roo. De acuerdo con información de Infobae, la joven era Daiana Guzmán, quien tenía 17 años y, en aquella noche, estaba trabajando como DJ junto a su amiga Thaily Cruz.

Kalimba tras su llegada al recinto

“Estoy más tranquilo porque ha pasado un tiempo que te da tiempo de meditar. Y meditar siempre acomoda un poco las cosas en la mente y en el alma, no forzosamente me quita estrés, no estoy nada contento de estar aquí hoy, por ejemplo, ¿no? No es algo que deseara, no es algo que diga: ‘Uy, qué padre, ¿dónde me toca el día de hoy?’, la verdad es que no”, agregó el hombre de 42 años.

Melissa Galindo señaló que Kalimba la habría agredido sexualmente en dos ocasiones durante el 2020, mientras trabajaban juntos. De acuerdo con su testimonio, los hechos aparentemente ocurrieron tras un concierto del famoso en Monterrey y durante una fiesta en plena pandemia de COVID-19. Por su parte, el músico siempre ha negado estas acusaciones, por lo que continúa defendiendo su inocencia.

