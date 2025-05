La 'Burrita Burrona' lanza fuertes comentarios en contra de Wendy Guevara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Burrita Burrona como ya es bien sabido, es conocida por sus comentarios directos en los cuales no tiene contemplación alguna hacia quienes va dirigido. Recientemente en el podcast que graba a lado de su compañera Turbulence Queen, se viralizó un comentario relacionado a la ya conocida y querida por muchos Wendy Guevara, pues durante la grabación se hizo mención sobre un suceso reciente en un avión que las involucra a ambas.

Todo esto inicio ya que hace algún tiempo Guevara hizo unas fuertes declaraciones, en donde afirmó que la Burrita se encuentra enamorada del actor Nicola Porcella, sin embargo, durante la grabación se menciona que ambos se toparon en un avión y que el no saludó a la Burrita. Tal parece que ese fue el inicio de todo ya que se ambas se lanzaron fuertemente de manera verbal hacia la ganadora de La Casa De Los México, pues se dispusieron a lánzale comentarios directos, llamándola, "la Wendy cabeza de Funko".

La Burrita Burrona y Turbulence Queen, como reinas LGBTQ+/ Créditos: Instagram

"Yo no soy igual que tú, Wendy, que se enamora de cualquiera y le paga a cualquiera. Y como le dijo mi comadre Mhoni , sin talento", comento la mascotidrag, echo que desató una serie de comentarios entre los internautas de ambos bandos, provocando miles de reacciones que se dividían hacia ambas. En cuanto al supuesto amor que siente la Burrita hacia Porcella, aprovechó para aclarar que no existe nada entre ellos dos y que ella no se encuentra enamorada de él.

Algo que no se pudo dejar pasar fue la fuerte acusación que se hizo, pues la Burrita señaló que su nombre fue mencionado con la intención de generar más interacciones, pues afirma que Wendy la mencionó en su podcast como parte de una estrategia, resaltando que su fama ya no es como antes y a disminuido, trayendo por consecuencia una baja en los ingresos de la influencer. "Quítate los 100 kilos de pelos que tiene mal hechos. No es su cabello, ya vi que le pagan menos porque ya bajó su fama", añadió.

Al escuchar todo esto, se pensaría que existe una gran rivalidad entre ambas, y que no se pueden ver ni en puntura, sin embargo, la relación que llevan es bastante buena, tanto así que la Burrita, en múltiples veces a salido a declarar que todo eso es parte de una dinámica que tienen entre las dos, en donde bromen y lanzan ese tipo de comentarios la una de la otra, pues con eso se busca que funcione como una estrategia que les genere contenido, causar controversia y entretenimiento a sus fans, situación que también aclaró en una entreviste del 2024 para el conocido podcast Pinky Promise. A pesar de los duros cometarios, ambas parecen estar bien

Fuente: Tribuna