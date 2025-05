Luto en Televisa: Muere galán de novelas y viuda rompe en llanto con desgarradora confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida Margarita Portillo, que se hizo famosa por ser la esposa de Andrés García, recientemente ha brindado una entrevista para hablar de la muerte del galán de novelas, a dos años de que en Televisa se vistieran de un muy triste luto por su partida, en la que no pudo evitar romperse en llanto, al reconocer que vive momentos muy agridulces, haciendo una desgarradora confesión.

El mundo del espectáculo quedó en conmoción el 4 de abril del 2023, pues se confirmó que tras varios años luchando con diferentes enfermedades, Andrés perdió la vida. Por desgracia, su partida de este mundo no ha dejado ningún consuelo, y solo fueron conflictos, debido a que Roberto Palazuelos trabaja para ex del actor y su hijo Andrés García Jr., para impugnar su testamento en el que le deja casi todo a su vida, poniendo en duda la legitimidad del matrimonio entre García y Portillo, para lograrlo.

Ahora, en medio de esta serie de dimes y diretes sobre si estaban o no casados, de si es o no culpable, Margarita dio una entrevista en exclusiva para Sale el Sol, en donde se sinceró sobre lo doloroso que ha sido para ella no estar con él, afirmando que su vida era él al completo, que siempre estaban en contacto, que tenían una codependencia muy grande el uno del otro, pero aseguró que agarra fuerza y lo recuerda de la mejor manera: "Me gusta recordar esas fotos de tantos años, no puedo ver las fotos de cuando está enfermo. Aún hay muchas cosas de las que no quiero deshacerme, y tengo sus cenizas, todos los días lo persigno y me persigno, le platico".

La viuda del actor de El Privilegio de Amar, declaró que desde que falleció, no ha parado de sufrir, pero sigue pensando en su bienestar y quiere que su alma esté tranquila, porque siente que si llora y deja que la vea mal, es como si no lo estuviera dejando ir, y por eso es que procura que sepa que estará bien, negando rotundamente haber deseado la muerte, ya que en ella cree en Dios, y siente que si Dios da vida es por algo y su obligación es vivir.

Finalmente, Margarita mencionó que el protagonista de Pedro Navajas se le ha aparecido y le ha dado señales de que sigue cerca de ella, contando que en una ocasión, cuando ella ya estaba acostada para dormirse, él fue a su habitación y le dio la señal de que estaba, jalando sus cortinas: "Lo sueño como si estuviera vivo. Estuvo tocando las persianas de mi cuarto, Primero oí el ruidos, pensé que era un pájaro, después la escucho de manera insistente, me asomó y no era nadie, después, me vuelvo a acostar y lo vuelvo a escuchar y digo 'eres tú'".

Fuente: Tribuna del Yaqui