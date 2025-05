"No dejó nada": Filtran la 'miserable' herencia que recibiría la hija de Daniel Bisogno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este lunes 19 de mayo el famoso presentador Daniel Bisogno estaría cumpliendo 52 años de vida, por lo que sus amigos y seres queridos no han dejado de recordarlo. Tal fue el caso de Alejandro Gou, quien en una entrevista con diversos medios habló sobre esta importante fecha y esto lo llevó a también opinar sobre la disputa que existe por la herencia del llamado 'Muñeco' entre su hermano, Alex B, y su exesposa, Cristina Riva Palacio

A horas de que se cumplan tres meses de su deceso, el famoso productor habló con la prensa y negó que Dani hubiera dejado una gran fortuna, además de que opinó que la única heredera debería ser la pequeña Daniel Bisogno: "Yo no me meto en los conflictos entre hermanos, no hermanos, entre papá. Yo no soy quién para decidir. Lo único que sí sé quién soy, es apoyar a la niña, que me lo encargó Dani, y lo estoy haciendo. En lo que puedo ayudarla, la seguiré ayudando y ahí estaré presente".

Posteriormente, Alex Gou aclaró que Michaela no heredará lo que todos piensan: "Pero, ¿cuál herencia? Si no dejó nada, Dani, hombre. Se quemó todo en los hospitales. Yo ayudé también ahí". Al mencionarle que estarían hablando de las propiedades, el empresario de entretenimiento mexicano refutó que de igual manera no hay muchos bienes por los cuales pelear:

Sí, por eso, porque estamos hablando, a ver, obviamente, pues la ley va a decidir, ¿no? Yo no soy nadie, pero yo creo que la lógica es que sea su hija, ¿no? O sea, yo no digo, no tomo partido porque, aparte, Álex Bisogno me cae increíble, el papá lo quiero mucho, pero yo no soy quién, la autoridad decidirá, pero a mí la lógica dice que tiene que ser su hija, ¿no?".

Hija de Daniel Bisogno sería la única heredera de sus bienes

Ante la duda sobre si él tenía conocimiento de que 'El Muñeco' no dejó escrita su última voluntad, así reaccionó: "Si yo hubiera sabido que no dejó testamento me lo madr... al cabr..., que no haya dejado testamento. ¿Cómo? Ahí sí la regó mi Dani". En ese sentido, Alex agregó: "Pero bueno, si estuviéramos hablando de herencias multimillonarias y todo, estamos hablando de una casa y no sé de qué más, de un tostador, una licuadora. O sea, por el amor de Dios, pues, o sea, que se lo quede la hija".

Y retomando el tema del gasto que Daniel hizo para recuperar su salud, el reconocido empresario teatral recalcó: "Se lo acabó todo, recurrió a amigos como tu servidor, como mucha gente lo ayudamos. Por eso digo que herencia no hay". Por último, Gou aclaró que su sociedad con Bisogno nunca fue formal ni tangible, por lo que a él no le corresponde dar nada a Michaela o herederos.

Lo voy a dejar bien claro, la sociedad de Daniel Bisogno conmigo siempre fue verbal, siempre fue verbal de cuates. Y lo digo aquí enfrente de las cámaras, nunca lo había dicho, siempre fue mi socio de veintitantos años. No es que sea socio de una empresa, no es como si fuera socio de McDonald's o de nada. Yo, de cuates, le ofrecía sociedad y, en lugar de pagar un sueldo, era socio, o sea, ganaba porcentaje. No es de que ‘voy a heredar El Tenorio Cómico", finalizó.

Fuente: Tribuna