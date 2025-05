¿Revela pleito? Eduardo Capetillo Jr habla de la separación familiar por boda de su hermana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante y estrella de realitys, Eduardo Capetillo Jr., acaba de brindar una entrevista a varios medios de comunicación, en los que finalmente habló de la separación familiar, que se ha estado especulando entre sus hermanas y sus padres desde hace varias semanas, tras la polémica boda por el civil en Madrid, de su hermana menor, la joven influencer, Alejandra Capetillo, especialmente con Biby Gaytán, ¿acaso confirmó pleito?

El pasado 11 de abril, Alejandra le dio el sí acepto al libanés Nader Shoueiry, siendo de mayor atención, el que Biby y Eduardo Capetillo, padre, no estuvieran presentes. Alejandra ante tantos dimes y diretes declaró que no hay pelea, que sus padres hasta hicieron videollamada para estar de una forma presente en ese día: "Mis papás nos marcaron cuando terminó la ceremonia. No quisimos hacer Facetime durante la ceremonia para que no tuviéramos el inconveniente de que se estuviera cortando y poder estar todos más presentes".

Pese a que la joven negó todo tipo de acusaciones contra sus padres, la presentadora de Pequeños Gigantes, en una rueda de prensa tuvo que responder a esto, a lo que ante cámaras de Venga la Alegría, fue muy contundente al dejar en claro que todo fue por un error, pero que se le verá en la boda por la iglesia: "Mi familia es sagrada, pero bueno, en la vida, a veces las cosas no se dan como uno quisiera en ciertos momentos, pero solo para recalcar a tu pregunta, ahí viene la buena, ahí viene la buena a final de mes".

Ahora, ha sido el turno de que el intérprete de Vas a Decir Qué Sí, de responder a los cuestionamientos tras su presentación en las Olimpiadas Nacionales, en la que muy a su estilo, señaló que solo hablaría de la música y agregó que el mariachi y el deporte es de lo mejor en México: "Yo les contesto de la música. Creo que el mariachi es de las cosas más bonitas que tiene este país, y que viva el deporto, eso chin... mad...".

Finalmente, ante la insistencia de TV Azteca y otros medios sobre esta situación, el exparticipante de Juego de Voces, declaró que ya está listo para estar en la boda, y que se esperen hasta el día tan importante para ver varias sorpresas, que creen que le van a gustar mucho a todos los presentes y los que la vean: "Ya listísimo. Ya verán (si seré padrino) Me siento padrísimo, va a estar bien padre, ahí van a ver cosas bien padres".

Fuente: Tribuna del Yaqui