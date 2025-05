Televisa, de luto: Muere Aurora Clavel, actriz oaxaqueña que pasó de novelas a Hollywood

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desgraciadamente, en Televisa se acaba de confirmar que se han vuelto a vestir de un muy triste luto, debido a que se confirmó la lamentable muerte de la querida primera actriz de TV y cine, Aurora Clavel. La celebridad de origen oaxaqueño, es reconocida por sus papeles en novelas mexicanas, así como sus filmes en Hollywood, codeándose siempre de artistas de alto calibre de la época de oro.

La mañana de este lunes 19 de mayo, en redes sociales del programa Hoy se confirmó el deceso de Aurora, que solamente contaba con 88 años de edad, destacando su gran pesar por perder a uno de los más grandes talentos de la industria, que por casi 60 años formó parte de la industria del entretenimiento en México y Estados Unidos, realizando tanto melodramas en la pantalla chica, como importante filmes.

Hasta el momento, se desconoce completamente las causas de su deceso, pues pese a que su familia dio la información, no han querido declarar que es lo que le sucedió a la estrella oaxaqueña, pero se espera que pronto se den informes al respecto. De la misma manera, se espera que en las siguientes horas, informen sobre el último adiós a la reconocida histrionista, para que colegas y fans puedan presentar sus respetos.

¿Cuál es el legado de Aurora Clavel?

Clavel nació en Oaxaca y siendo apenas una joven que no llegaba ni a sus 20's, en el año de 1965, debutó en el cine mexicano con el filme Tarahumara, seguido de grandes obras cinematográficas como La soldadera, que en 1969 la llevaron a Hollywood con los proyectos The Wild Bunch, Pat Garrett & Billy the Kid y The Mosquito Coast, codeándose de importantes celebridades mexicanas e internacionales.

Con respecto a las novelas, Clavel tuvo participación importante en éxitos que marcaron un antes y después en la industria de los melodramas, como Los ricos también lloran, El pecado de Oyuki, donde hubo el primer desnudo en TV, María Isabel y muchos más, hasta el 2016, cuando decidió dedicarse a la Escuela de Arte Dramático, que ella fundó en Oaxaca para formar nuevas generaciones.

Finalmente, sobre sus premios y reconocimientos, Aurora fue reconocida como 'Hija predilecta de Pinotepa Nacional', en tres ocasiones fue nombrada Mujer del Año en Oaxaca, y fue por varios años la primera vocal de la Comisión de Honor y Justicia de la ANDA.

Fuente: Tribuna del Yaqui