"Todo cambió": Valentina Gilabert estremece al exhibir las cicatrices de su brutal ataque

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A meses de haber vivido su brutal ataque, a manos de la reconocida influencer mexicana, Marianne Gonzaga, y haber luchado por su vida, sin casi contarla, la también creadora de contenido, Valentina Gilabert, acaba de emplear sus redes sociales para exhibir las cicatrices de las 13 puñaladas que recibió, logrando estremecer a sus fans en, afirmando que "todo cambió" en ella desde ese momento.

Tristemente la violencia es un tema del que no su puede dejar de hablar en México, pues cada vez más va en aumento, y ya no solo se habla de ello en ataques armados, con delincuentes, sino en personas que no tienen nada que ver con el crimen organizado y que solo perdieron los estribos, o incluso de celebridades, como fue el caso de la joven nieta de Mario Casillas, reconocido actor de Televisa, y Marianne.

Este caso estremeció a millones, debido a que se hizo viral mediante X, anteriormente conocido como Twitter, el video en el que Marianne ataca sin piedad a Valentina en un lugar público, por un arranque de celos, ya que la joven agredida estaba en una aparente cita romántica con el que era padre de la bebé de Marianne. La también influencer en medio de la discusión solo tomó un cuchillo y la apuñaló varias veces en las manos, el pecho, la espalda y el cuello.

Ahora, mediante un video en su cuenta de Instagram, que fue retomado por el programa De Primera Mano, Valentina compartió un video en el que alza su cabello y gira, para mostrar todas las zonas en las que fue apuñada por su colega, en el que se puede ver una por debajo del busto, un par en la espalda, cerca del hombro, y varias entre el cuello y el centro del pecho, qué fueron las que penetraron más profundo y la tuvieron al borde de la muerte. De la misma manera, mostró las de sus manos, que fueron tan severas que se pensó que tendrían que amputarsela.

Con esto, la influencer lo que quiso hacer fue mandar un mensaje de apoyo a todas aquellas personas que pasan por un mal momento, compartiendo la frase que a ella le ha ayudado tanto a sobrellevar su complicada situación: "Un día alguien me dijo 'sin días malos, no sabrías que hay días buenos' y el día que lo entendí, todo cambió". Una versión más profunda de que siempre hay que buscar el lado bueno de las cosas y no dejarse caer.

Valentina muestra sus cicatrices. Instagram @deprimeramano

Fuente: Tribuna del Yaqui