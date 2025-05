Vuelve a cantar narcocorridos Luis R. Conríquez pero ahora en Monterrey sin censura

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cantante del regional mexicano Luis R. Conriquez volvió a cantar narcocorridos luego del escándalo en un palenque durante la feria del caballo de Texcoco al negarse a interpretarlos a sus fans, pero ahora en Monterrey, Nuevo León en el Domo Care de Monterrey para la Expo Guadalupe el pasado sábado 17 de mayo.

La prohibición de cantar narcocorridos en vivo fue en el Estado de México, pero todo parece indicar que no hubo ningún problema en Monterrey, así que los fans de Luis R. celebraron su decisión e incluso lo presumieron en TikTok, que no exista la censura para interpretarlos en esa entidad.

"me imagino que allá no hay multa por eso pueden cantar corridos“, ”Que bien!! No a la censura“,”Bien disfrutado en general“, fueron algunos de los comentarios expresados, según información de Infobae. La canción “JGL”, interpretada por Luis R. Conríquez en colaboración con la banda La Adictiva, ha sido retirada de Spotify en su versión original debido a que hace referencia directa a Joaquín Guzmán Loera conocido como el 'Chapo', cuyo tema ha generado controversia desde su lanzamiento en el año 2022 por exaltar la figura del narcotraficante.

Luis R Conriquez se presento con exito en el Domo Care de Monterrey

La eliminación de la canción ha provocado una ola de especulaciones en redes sociales, mientras que las versiones individuales del tema aún permanecen disponibles en los perfiles oficiales de ambos artistas, este corrido que se posicionó entre los favoritos del público acumuló millones de reproducciones en Spotify y Youtube, hace la letra referencia explícita al poder y legado de Guzmán Loera, menciones a sus hijos Iván y Alfredo Guzmán quienes también son figuras relevantes en el crimen organizado.

El título del corrido, “JGL”, corresponde a las iniciales de Joaquín Guzmán Loera, y su letra destaca la influencia del narcotraficante en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, considerada un bastión del Cártel de Sinaloa. En uno de los versos, se menciona: “Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido / La capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos... Uno es bravo y el otro es más / Son dos hermanos, uno es Alf”. Estas líneas han sido señaladas como una apología al crimen organizado, lo que ha intensificado el debate en torno a los narcocorridos y su impacto en la sociedad.

Luis R. Conriquez pudo interpretar varias melodías de su repertorio que hacen alusión al crimen organizado y sin ninguna sanción, debido a que en el estado de Nuevo León no está prohibido que se interpreten corridos tumbados o narcocorridos, el cantante ofreció 3 horas de música y fue él quien preguntó al público si deseaban que cantara corridos tumbados.

El público respondió que sí e interpretó: 'JGL', 'El rengo del gallo giro', 'Bélico el asunto', 'El ayudante', 'Mala racha', 'Presidente'; los regiomontanos celebraron que Luis R. Conriquez interpretara sus narcocorridos sin restricción alguna.

Fuente: Tribuna