'El Costeño' cuenta cómo su prometida le robó: "Ojalá te aproveche lo que te llevaste"

Acapulco, Guerrero.- Javier Carranza Gazca, mejor conocido por todos sus seguidores y el público en general como ‘El Costeño’, hace unos días destapó la historia de una traición de la que fue víctima por una de las personas más cercanas, se trata de su exprometida que después de una pelea de pareja al regresar no la encontró y no solo ella estaba ausente en la casa, pues también faltaban 250 mil pesos que la mujer se había robado.

Todos los pormenores los abordó a través del programa La Saga de Adela Micha, es así que dejó en claro que el hecho sucedió el pasado 12 de abril, además señaló que el caso se había mantenido bajo los reflectores por cuestiones legales. Por lo tanto, Carranza Gazca, comenzó diciendo que inició cuando su novia le informó que saldría al teatro con unas amigas, pero él tenía dos presentaciones en en Cuernavaca, una vez que regresó a su hogar se percató que su pareja todavía no volvía.

En el momento que la mujer regresó dio comienzo la discusión, el famoso le mencionó que no era la primera vez, aunque en algún punto la fémina molesta aseveró que él no era su padre, sin embargo, El Costeño no se quedó callado y cuestionó que si era así por qué debía mantener a su familia: “Mi error fue hacerla de pedo, fue decirle, porque no era la primera vez que se daba esa práctica y le dije ‘no se vale porque esto no es hotel’. Ni yo sé qué pasó", afirmó el comediante.

El proceso sobre el presunto robo continúa y todavía falta para el desenlace

Con respecto al monto que desapareció, Javier especificó que ese dinero se lo había entregado su mánager como pago por su trabajo, siendo 250 mil pesos mexicanos. Sumado a esto, el artista guardó esa cantidad en una isla dentro de su clóset, pero más tarde que estaba laborando miró por medio de su celular una alerta de la cámara de seguridad en el guardarropa, era su prometida que recogía sus pertenencias.

Finalmente, basándose en información de Infobae, el hombre de 47 años no se quedó de brazos cruzados y le llamó a quien pensaba sería su futura esposa, misma que no fue respondida y hasta lo bloqueó de redes sociales. Después de algunas horas cuando pudo volver se da cuenta que no solo faltaba ella y sus artículos también el dinero. Ante todo, logró mandarle un mensaje donde le puso: “Que Dios te bendiga, ojalá te aproveche lo que te llevaste y pues sigue tu vida, esa vida que te gusta porque yo la verdad no”.

