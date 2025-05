"Escuincla necia": Raúl Araiza en estalla contra de Galilea Montijo y tienen pelea en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido presentador y actor, Raúl Araiza, recientemente sorprendió a todos cuanto no soportó y estalló en contra de su famosa compañera de emisión, la también actriz y conductora, Galilea Montijo, a la cual no tuvo reparos al momento de gritarle "escuincla necia", en pleno programa en vivo de Hoy, mientras que estaban teniendo una muy intensa pelea por un poderoso motivo.

Como cada día, en el matutino de Televisa, los presentadores se unieron para jugar diferentes dinámicas, como la del Más o Menos, en el que Araiza fue el encargado de hacer preguntas sobre el famosos boxeador, Saúl 'El Canelo' Álvarez, y de William Scull, a solo un día de que ambos se enfrenten en su primera pelea. La actividad pasaba normal, hasta que de un momento a otro comenzaron a discutir los presentadores.

Todo comenzó cuando Raúl le cuestionó al chef Mariano Sandoval cuantas peleas por knock out había ganado el 'Canelo', ya que cuando adivinó, el presentador declaró que estaba loco, pues brincaba de un lado a otro mientras que gritaba al azar números, como de ir al 100 para luego pasarse al 12, señalando que parecía ni que lo escuchaba cuando hablaba, por lo que afirmó que entendía su "color caleta".

Galilea pelea con Raúl en Hoy. Captura de YouTube de Hoy

Después de que mencionó el tema del color de piel, la presentadora de Netas Divinas le reclamó con un contundente: "¿Qué tienes contra de la Caleta, eh?, a lo que Araiza no se quedó callado y estalló en su contra externando de manera contundente un "Usted cállese, a usted todavía no le toca", y como Montijo no se quedó callada pero siguió renegando sin que se le entendiera nada, el actor de La Desalmada cerró con un "Ay, cálmate la guardia".

Pese a que esto podría parecer el final, cuando fue el turno de Galilea y adivinó las peleas que ha tenido Scull, este le gritó mientras se iba que era una "escuincla, necia", y después de que Andrea Escalona respondiera a su cuestionamientos y Montijo siguiera alegando sobre las preguntas que hacía, Araiza respondió: "que necia eres", y finalmente, cuando se equivocó con la pronunciación en la pregunta de Tania Rincón, y Galilea se burló este le dijo: "tú ni inglés sabes hablar", y cuando quiso renegar, Tania le dijo que no se comprometiera mejor.

Cabe destacar que esta intensa pelea entre los presentadores no fue más que una jugarreta entre ambos, que siempre se molestan cuando tienen la oportunidad para cotorrear y burlarse el uno del otro.

Fuente: Tribuna del Yaqui