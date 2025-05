Joaquin Phoenix es víctima de la delincuencia tras sufrir terrible robo en Los Ángeles

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- El famoso actor originario de Puerto Rico, Joaquin Phoenix, de actualmente 50 años, le tocó ser víctima de la delincuencia estadounidense, pues le robaron su vehículo y justo cuando lo tenía frente a su residencia, la unidad que posee un valor cercano a los 60 mil dólares, de pronto y sin ninguna explicación desapareció del lugar donde lo había dejado el reconocido actor de Hollywood.

De acuerdo con información de Infobae, el hecho ocurrió entre el domino 27 y el lunes 28 de abril, lo que sí sabe con precisión es que la unidad era un Volvo SUV modelo 2022. Hasta el momento el momento de la elaboración de esta nota no hay ningún sospechoso del hurto. No obstante, quien se percató de la ausencia del automóvil no fue Phoenix, sino un trabajador del artista, mismo que presentó la denuncia formal ante el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Por su parte, medios de comunicación locales señalaron que las autoridades pertinentes no tienen claro si el auto fue tomado durante lo noche o muy temprano. A pesar de todo se esperan que en los próximos días haya más avances sobre el tema. De igual forma, tampoco se ha expuesto si la esposa, Rooney Mara, se encontraba en el sitio, misma que no ha salido a dar su opinión del asunto.

Asimismo, no es el primero ni el último famoso que fue objeto de robo, ha pasado en innumerables veces, porque a principios de año, más bien el 14 de febrero, Nicole Kidman y Keith Urban, se encontraban fuera de su hogar y ese transcurso aprovecharon ladrones para romper la ventana, afortunadamente un miembro del personal se dio cuenta y tras ser notados no les quedó de otra más que huir.

Finalmente, es necesario destacar que Joaquín no está teniendo su mejor momento ya que su más reciente proyecto, la secuela del exitoso Joker, no fue bien recibido ni por la crítica ni por la audiencia, pues recaudó solo poco más de 200 millones de dólares en taquilla. De hecho, curiosamente antes había manifestado el hermano del fallecido River Phoenix, que no quería arruinar el filme.

Fuente: Tribuna