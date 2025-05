Libertad Palomo lanza advertencia a productor de Televisa tras descubrir abuso a menores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de exhibir escalofriantes secretos del exproductor de Televisa y director de cine mexicano, Ricardo Tavera, la reconocida actriz y activista de los derechos humanos, Libertad Palomo, acaba de dar una entrevista a Sale el Sol, en la que no dudó en lanzar una advertencia muy contundente en contra del prestigiado creador de contenido, afirmando que no lo dejaría libre tras descubrir que abusó de menores.

Después de confirmar que dejó el filme Esperpentos y La Sociedad Del Bullying, pues descubrió secretos horribles de Tavera, Palomo ha brindado varias entrevistas, primero en TV Notas, donde declaró que ella primero se salió porque el productor estuvo a punto de golpear a una maquillista y cuando la defendió, este lo ofendió, pero, que lo peor y lo que la hace irse con todo el peso de la ley, es el abuso a niños: "Abusó de los niños de diversas formas. Lo que yo les pueda decir es poco. Es un depredador que no se puede perdonar. "No voy a permitir que un depredador de esta magnitud esté libre. ¡Con los niños no!".

Ahora, durante una entrevista con el matutino de Imagen TV, Palomo acaba de reafirmar lo dicho de la maquillista, destacando que ella no tolera ningún tipo de agresión, que es el límite, agregando que además de todo, la insultó horrible, que le dijo gorda, enana y otros insultos que no puede decir ante las cámaras porque son demasiado fuertes. Libertad es una activista que cuida especialmente los derechos de la mujer y la comunidad transgénero.

La actriz de Pícara Soñadora, destacó que el productor está muy seguro de sus influencias pues se burló de ella, asegurándole que nadie la hace nada, por lo que se río en su cara y además de todo la quiso amenazar con su contrato, para demandarla si se iba, pero ella se la regresó, exhibiendo que él incumplió con casi todas las clausulas, señalando que ella tiene los audios y textos, en donde la amenazó de muerte, la ofendió y como ella le dijo que ahora sí estaba en problemas.

En otro lado, si tu a una mujer transgénero o que no ves como mujer la ofendes de la manera en que este tipo me faltó a mi al respeto, terminaría en la cárcel, y es lo que vamos a hacer aquí en México, no podemos dejar pasar por alto, el tipo de violencia con gente como esta", agregó.

Finalmente, le mandó un contundente menaje al productor de cortometrajes como El Que No Tranza No Avanza, señalando que hay denuncias en su contra y que ella va a llegar hasta las últimas consecuencias para que no salga libre de esto, después del daño que hizo: "Lo que ocurrió con los niños e algo increíble, no te lo puedo adelantar, no te puedes imaginar lo que hacía con algunos de los niños, y va a enfrentar a la justicia, y vamos hasta el final con una persona como esta".

Fuente: Tribuna del Yaqui