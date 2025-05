Lupillo Rivera reaparece en redes tras su salida de 'LCDLF All Stars' con un mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El ahora exparticipante de La Casa de los Famosos All Stars reapareció tras su sorpresiva salida del programa mexicano, es así que el hermano de la fallecida Jenni Rivera, mandó un mensaje dirigido especialmente a sus fanáticos donde les explicó un poco sobre sus motivos de salida y hasta se disculpó, pues añadió que durante las semanas que estuvo peligrando siempre lo salvaron.

"A toda la gente que me apoyó en esta gran aventura, les pido una disculpa a cada fandom, a cada persona que me apoyó, les pido una gran disculpa por mi salida, son cosas que pasan, es la naturaleza, tengo que cuidar mi salud antes que nada. Nunca me les quise rajar, aguanté hasta donde pude, pero sí, ya, a estas alturas ya me estaba afectando", así es como realizó su primer anunció el intérprete de Grandes Ligas.

A su vez, en la publicación sus seguidores le dejaron mensajes de aliento y le comentaron que seguirán a su lado, además de mencionar que sabían perfectamente que la decisión había sido muy difícil porque renunció a sus sueños. Por otra parte, también hay quienes le cuestionan sobre su supuesta enfermedad y sostienen que no son nada más que simples inventos del cantautor mexicano.

Lupillo Rivera publicó un video vía Instagram

En lo que respecta a Lupillo, a lo largo del breve video que subió a Instagram no explicó de qué trata su padecimiento y cómo estaba sobrellevando la situación. Pero, sí dejó en claro con anterioridad que para nada su salida se debió a que se sintiera "derrotado" y fue en sí porque ya no aguantaba su malestar. Hasta el momento de la elaboración de esta nota sigue siendo un misterio lo que ocurre con el hombre de 53 años.

Finalmente, como te informamos en Tribuna, justo cuando salió del show se comenzaron a crear rumores en las diversas plataformas que la razón había sido porque sus estrategias no estaban funcionando. Otros más decían que en realidad fue por una pelea que tuvo con Paty Navidad, que de hecho la producción les tenía a todos prohibido hablar hablar de lo acontecido, aunque hasta estos instantes todo es un rumor.

Fuente: Tribuna