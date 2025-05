Periodista de ‘Venga la alegría’ confiesa que fue víctima de abuso en su infancia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El periodista de espectáculos Gabriel ‘Gabo’ Cuevas, mejor conocido por ser un integrante frecuente en el programa de Venga la alegría y Fórmula Espectacular de RadioFórmula, se unió a las figuras del espectáculo, que decidieron romper el silencio sobre los abusos de los que fueron objeto en alguna parte de su vida, como es el caso de Sabine Moussier, que como informamos hace unos días en Tribuna, se decía que supuestamente estuvo involucrado el fallecido Andrés García.

No obstante, con respecto a la icónica villa de telenovelas mexicanas, aclaró ante algunos medios de comunicación que para nada se refería al actor dominicanomexicano: "No, mi Andrés García, déjenlo dormir, descansar, estar en paz. Y por eso, precisamente, por lo que tú estás diciendo, yo no voy a tocar ese tema. Hace ratito tuve que salirme del otro grupito de prensa porque yo no voy a dejar que se piense, que se castigue, que se lastime a nadie", afirmó.

Ahora, volviendo al tema de ‘Gabo’ Cuevas, durante su intervención en el programa de YouTube Cállate los ojos, se habló precisamente de Moussier, por lo que quien tomó la palabra fue el conductor de 35 años, contó un terrible hecho de su pasado, tenía tan solo seis años, además agregó el reportero que a todas las personas que han tenido historias de la vida similares les causa vergüenza.

Gabriel ‘Gabo’ Cuevas contó uno de los momentos más dolorosos de su vida

De igual forma, según TVNotas la personalidad de internet se ánimo a compartir más de su dolor: “Me siento incómodo compartiendo esto, pero bueno… Era el mejor amigo de mi hermano. Era un chavo de 17 o 16 años. Yo tenía seis años y él iba a jugar… Cuando me sucedió, nunca se lo dije a mis papás. Mis papás se enteraron hasta hace cuatro o cinco años. Escuchaba la palabra ‘Tijuana’ y me daba mucho terror”.

Finalmente, mencionó que una de las herramientas que más le ayudó en ese proceso fue la terapia, así logró continuar con su vida íntima sin problemas. A su vez, recalcó que a pesar de esto te marca y él en lo particular cuando tocan esos temas le dan en verdad coraje, es así que dejó en claro que sí cambia tu futuro. Es relevante mencionar que al momento de la elaboración de esta nota ninguno de sus colegas ha opinado sobre el asunto.

