¿Pleito en Televisa? Galilea Montijo confiesa porqué le hizo el 'feo' a Sofía Niño de Rivera

Ciudad de México.- Esta semana causó mucho revuelo la noticia sobre que Sofía Niño de Rivera era la nueva integrante del programa Netas Divinas, no solo por su incorporación al proyecto, sino porque durante la presentación oficial, presuntamente fue despreciada por sus compañeras, entre ellas Galilea Montijo. Debido a todo el revuelo, la artista tapatía salió a hablar al respecto y aclaró lo sucedido en ese evento.

Como se recordará, en redes sociales circula un video de la conferencia de prensa en el foro de Netas Divinas y se puede ver el momento en el que presuntamente 'La Gali' y Consuelo Duval le hacen el feo a Sofía Niño de Rivera, negándose a permanecer en la entrevista con los medios. Tras toda la polémica que se armó, este viernes 2 de mayo a su salida de Televisa San Ángel, la artista de 51 años aclaró qué tanto hay de cierto sobre los rumores que señalan que no quieren a la nueva conductora de 'Las Netas'.

Ah, chingad... no. Al contrario, no, hombre, la recibimos increíble. Lo que probablemente, no sé, si a lo mejor se vio algo era porque nos estábamos viendo para podernos salir, para que la prensa se quedara precisamente la atención hacia ella y no hacia nosotras. Lo que nos dijo la producción era que la recibiéramos y ya después de las fotitos que ustedes tuvieran, nosotros salirnos. A lo mejor fue en el momento que nos vamos", aseveró.

En ese sentido, Montijo aclaró que ellas no quisieron permanecer en el foro porque esa no era la logística que les habían dicho: "No, porque fue a Fox. Al último, (Miguel Ángel) Fox dijo: 'quédense' y fue cuando Consuelo le dice que no. O sea, de que no porque ya lo teníamos para que ustedes se quedaran solamente con Sofía, pero no, lo hemos pasado increíble y es muy divertida y la hemos pasado muy padre con ella”, agregó.

Cambiando de tema, Galilea también se dijo feliz por ver a su hijo Mateo cumplir sus sueños en el ámbito deportivo y profesional, tras acudir a una prueba con uno de los equipos de los Pumas de la UNAM: "Sí, bueno… hizo las visorías, que es cuando, pues obviamente los visores lo están checando, hay varios filtros que ha pasado. El de ayer fue aquí en la Ciudad de México y, pues nada, falta todavía muchísimo, falta mucho", manifestó.

Además, Montijo confesó sentirse feliz por ver a su único hijo saliendo con la joven actriz, Tania Nicole Chávez: "Pues ahí son niñitos, los dos están igual de chulos, se gustan mucho, pero, pues ha de ser de esos primeros amores que tienes. Feliz de la vida, feliz. Ella es una niña preciosa, es una tipaza, se llevan increíble, se parecen mucho, tienen la misma edad, los dos tienen 13 años, son unos bebés".

Asimismo, Gali habló del comunicado que envió esta semana, señalando que su nombre estaba registrado para protegerse de fraudes con IA: "Pasé el comunicado, pero porque así me lo pidió el despacho de abogados, pero, pues, ya ellos se encargarán. No tengo ni idea. Pero es algo que está pasando mucho actualmente. 100%. Están aprovechándose de su imagen y de su voz para hacer este tipo de acciones. Sí, 100 por ciento", expuso a la prensa.

Explicando que no encontró otra manera para combatir las nuevas estafas en las plataformas digitales, la titular del programa Hoy señaló: "Pero bueno, si las leyes no toman acciones, nosotros sí, y pues está registrado para Inteligencia Artificial (IA) tanto mi voz como mi imagen. Entonces eso es lo que les recomiendo a toda la gente pública, que deberían de registrar, así como tienes marca registrada a tu nombre y derechos de autor. Hay que registrar ahora ante la inteligencia artificial".

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes