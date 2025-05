Por José Julián: Maribel Guardia e Imelda Garza a un paso de reconciliarse; ya se comunican

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Maribel Guardia, nuevamente enfrentó preguntas sobre su relación fracturada con su exnuera, Imelda Garza Tuñón, luego de haberla denunciado a principios de año por el abandono de su nieto, José Julián Figueroa, y presunto consumo de sustancias ilícitas. En esta ocasión, la estrella de Televisa dio buenas noticas, pues estaría a un paso de reconciliarse con la joven, ya que pudieron comunicarse en paz.

Aunque estos meses estuvieron marcados por polémicas y declaraciones cruzadas entre la presentadora costarricense y la viuda de Julián Figueroa, ahora todo apunta a una posible reconciliación en favor del bienestar del menor: "Le escribí a Imelda y me contestó. Le dije: 'oye, pues te puedo ayudar en algo. Si necesitas dinero, necesitas juguetes'. Me dijo: 'bueno, un juguetito, si lo quieres mandar'. Le agradecí que me contestara".

Debido a que había trascendido que la joven había tomado la decisión de cortar todo tipo de comunicación con su exsuegra, la actriz de Corona de Lágrimas, aclaró: "Ella en WhatsApp no me ha bloqueado, ella me tiene bloqueada en Instagram y en Facebook, y en eso, en Instagram, pero en WhatsApp no". Por otra parte, la artista de 65 años expuso el motivo por el que este 2 de mayo no estará al lado de la urna de su hijo, quien estaría cumpliendo años.

Quería irme un día antes para no estar siempre el día 2, siempre me parto el corazón con Julián en su cumpleaños, y también va a ser el cumpleaños de José Julián, y espero que se la pasen increíble", manifestó.

Se espera que este sea el primer paso para que Maribel e Imelda puedan limar asperezas y llegar a un buen acuerdo en beneficio de José Julián, único descendiente de Julián Figueroa, quien lamentablemente falleció el 9 de abril de 2023 de un infarto al miocardio, que a su vez fue el único hijo que tuvo la reconocida actriz al lado del también difunto cantante mexicano, Joan Sebastian, conocido como 'El Poeta del Pueblo'.

A partir del minuto 17.

Fuente: Tribuna del Yaqui