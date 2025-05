Raquel Bigorra se va contra Pati Chapoy; Pide que tenga corazón en caso de Daniel Bisogno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y cantante cubana, Raquel Bigorra, acaba de ser contundente con los ataques en contra de Alex Bisogno, y no tuvo reparos en irse en contra de su exjefa, la conductora de espectáculos, Pati Chapoy, afirmando que no debería de crearse odio en contra de la familia de Daniel Bisogno, y aunque no dijo específicamente nada sobre la líder de Ventaneando, sí pidió que se toquen el corazón con el caso del difunto conductor y lo dejen descansar en paz.

Como se sabe, después de que Alex saliera a decir que la exesposa de su hermano, Cristina Riva Palacios, actuó a sus espaldas para hacer una demanda intestamentaria, pero ser la albacea de todos los bienes de Daniel, que pertenecen a su hija en común, Michaela Bisogno, Chapoy salió a reclamarle que ataque a la empresaria, y lo tachó de haber sido un mantenido, por lo que le pedía que mejor trabajara y mantuviera a su padre, en vez de pretender vivir de lo que dejó el presentador, pues eso solo es de su única hija.

Ahora, tras varias semanas de polémicas y dimes y diretes sobre esta pelea entre los presentadores de TV Azteca, Raquel fue cuestionada sobre este tema, a lo que ella respondió que no tiene nada que decir, solo que se debe de tener corazón y empatía con la familia de su compadre, que aunque murió estando peleados, ella declara que no está padre que vivan odio mientras luchan contra el luto: "Creo que hay que tocarse el corazón y ser sensibles. No me gustaría que, por algún tipo de comentario, le cayera algún tipo de hate. Es una familia que está pasando un luto ya para qué le cargas la mano".

Con respecto a las acusaciones contra el expresentador de Al Extremo de que vendió información de su hermano estando enfermo, no lo apoyó ni desmintió, y solo afirmó que la verdad tarde o temprano sale a la luz, y lo único que puede decir es que a ella no le da felicidad ver todo lo que pasa ahora Alex: "El que se dedique a esto y pretenda que no lo van a cachar (por vender información), no hay manera. A ver, hay cosas que son muy privadas y que a veces el círculo cercano sale, dice, investiga. Ya tienen paparazzi en los hospitales, en las funerarias, en todos lados".

Entonces, bueno, pero no me hace sentir bien el decir: ‘Ay, no, ya vieron. No fui yo. Fue él.’ No me parece, ni siquiera me alegra. Al contrario, porque todo eso genera un hate muy feo y cargarlo no está fácil. No me da alegría de que ya no soy yo, ya le cargaron la mano a otro. No me da", agregó.

Finalmente, recordó como Chapoy la vetó del Ajusco porque le inventaron que ella vendió información del actor de Lagunilla Mi Barrio, cuando no lo hizo, y por eso ahora solo puede decir que echarle la culpa a uno o a otro sobre que dijo o no dijo, en realidad no lleva a nada y lo mejor es vivir con la conciencia de que no se hizo: "A mí me inventaron tantas cosas. No libras la culpa de uno por echársela al otro. Eso no me hace más ni menos feliz".

Fuente: Tribuna del Yaqui