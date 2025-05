Rey Carlos III así reaccionaría a las terribles acusaciones de Príncipe Harry en su contra

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- Tal parece que el Rey Carlos III estaría devastado por lo que pasa con el menor de sus dos hijos, el Príncipe Harry, debido a que recientemente se ha dicho que tendría una dolorosa reacción, al enterarse que su propio descendiente hizo terribles acusaciones en su contra, después de que se confirmara que había perdido su juicio con Ravec, en el que solicita protección para su familia aunque ya no es miembro de la Realeza.

Fue la mañana de este viernes 2 de mayo, cuando Sir Geoffrey Vos, anunció su fallo en contra del duque de Sussex, declarando que el Ministerio del Interior y el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y Figuras Públicas (Ravec) no les dará protección ni a él ni a su familia como gastos de los contribuyentes, a lo que Harry afirmó que todo es un complot por parte de su padre y su familia para que regrese junto a Meghan Markle y sus hijos a la Corona.

"Ahora sé que la seguridad se usó como palanca. Creo que lo que más me preocupa de la decisión de hoy, dependiendo de lo que suceda después, es que ha sentado un nuevo precedente: que la seguridad puede usarse para controlar a miembros de la familia. Mira los riesgos, mira la amenaza, mira el impacto que tendría si algo me pasara a mí, a mi esposa o a los nietos de mi padre, si algo les pasara a ellos, mira dónde está la responsabilidad, ¿sabes?, ¿No quiere mantenernos a salvo?", afirmó.

Tras esta situación, en The Sun un presunto amigo del hijo de la difunta Reina Isabel II, aseguró que el monarca se decepcionó pues considera que su discurso porque es "constitucionalmente inapropiado" que él interviniera en el caso judicial por ser su hijo y ser un tema de la Corona que involucra a su nación: "Lo que lo ha frustrado y disgustado a nivel más personal es que el duque no haya respetado este principio. Y que sus partidarios sugieran que, de alguna manera, a su padre no le importa su familia o que debería intervenir".

De la misma manera, afirma que el padre del Príncipe William le preocupa también el gasto del Gobierno en el que haya tenido que "invertir considerables recursos y costes para defender su postura", asegurando que en realidad considera que su hijo menor está siendo injusto con su postura, ante su situación de seguridad, y se mantiene firme en que no es deber de su

Finalmente, declaró que como padre, el esposo de la Reina Camilla Parker, es un hombre bueno, cariñoso y da todo por ellos, pero que su descendiente al lado de la Princesa Diana está lastimándolo demasiado y pone muy a prueba ese amor que siente por él cada día: "El Rey es en el fondo un hombre cariñoso y generoso. Ese amor se ha visto duramente puesto a prueba por este caso y por tantos otros asuntos de los últimos tiempos. Pero ahora su hijo tiene la oportunidad de seguir adelante en lugar de quedarse estancado en agravios del pasado".

Desde la perspectiva de su padre, la puerta se ha cerrado por necesidad mientras este doloroso asunto se resuelve por los canales judiciales adecuados, pero no ha quedado cerrada para siempre ni se ha tirado la llave. Ni el Palacio ni el Rey, que lleva más de un año en tratamiento contra el cáncer, fueron advertidos de la entrevista de 30 minutos de Harry en la BBC", concluyó la fuente.

