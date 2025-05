Se volvió mujer: Famoso actor confirma veto en Televisa por pleito con poderoso ejecutivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor mexicano, quien comenzó su carrera en Televisa desde los 70's, de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de toda la prensa debido a que reveló de forma reciente que está vetado de la televisora más importante de México. Se trata de Eugenio Derbez, quien en un encuentro con los medios admitió que tiene un par de años 'congelado' de la empresa de San Ángel, donde él formó su nombre por décadas.

Frente a los micrófonos de diversos medios, Derbez compartió que desafortunadamente, en Televisa le dieron la espalda pese a todo lo que aportó a la empresa, pero no quiso decir el motivo del veto: "Amo Televisa, siempre. Crecí ahí. He estado vetado los últimos años. Desconozco (la razón), creo saberlo, pero no puedo decirlo". Sin embargo, el hijo de la fallecida Silvia Derbez mencionó que había la posibilidad de que ya le retiraran la restricción:

Ahorita me entrevistó Televisa, entonces si pasan la entrevista, quiere decir que estoy desvetado y, si no, sigo vetado".

Aunque el esposo de Alessandra Rosaldo no quiso detallar qué provocó su sanción en Televisa, los rumores apuntan a que fue un pleito con el poderoso ejecutivo y dueño, Emilio Azcárraga Jean. Si bien Eugenio dijo que su veto fue porque se opuso a una obra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, otras versiones señalan que se debió a que el actor y Emilio pelearon por los derechos de la serie La Familia P.Luche.

Como se sabe, Eugenio formó su carrera en Televisa comenzó a actuar desde que era un niño, gracias a su madre. Ya en su juventud, el histrión mexicano probó suerte como productor, creando éxitos como Al derecho y al Derbez, Derbez en Cuando, XH-DRBZ y La Familia P.Luche. Además, actuó en programas de comedia como Cero en conducta y Vecinos, y hasta las telenovelas Carita de Ángel y No tengo madre.

Actualmente, el también cómico y empresario se encuentra alejado del Canal de Las Estrellas, pues se ha enfocado en construir una carrera en el extranjero y ya llegó a pisar Hollywood. Entre sus películas más exitosas están No se aceptan devoluciones, Hombre al agua, Dora y la ciudad perdida y Coda, por esta última llegó a ser nominada a un Premio Oscar en 2022, aunque no logró conseguir la estatuilla.

