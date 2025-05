Televisa, en shock: Infarto mata a galán de novelas y estremece la decisión de su testamento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra en shock debido a que han salido a la luz nuevos detalles sobre el testamento de un querido actor, mismo que falleció por un infarto fulminante en el año 2023. Se trata del caso Julián Figueroa, el cual dio un giro inesperado este 2025 tras estallar un fuerte pleito legal y mediático entre su viuda Imelda Garza Tuñón y su madre, Maribel Guardia.

Debido a que recientemente, la actriz costarricense y Marco Chacón, esposo de Maribel, fueron acusados de presuntamente falsificar el testamento del joven artista, el abogado decidió hacer frente a estas acusaciones. En entrevista con diversos medios, Marco también descartó ser el beneficiario de la parte del legado que le correspondía a Julián, como parte de la herencia que le dejó su padre Joan Sebastian en Estados Unidos.

Como se reportó que Marco aparecía como supuesto beneficiario de las regalías musicales del llamado 'Rey del Jaripeo', el esposo de Guardia decidió a aclarar que no es verdad y contó cómo está participando en este proceso: "Cada uno de los herederos, que son nueve, tienen un representante. Entonces soy un abogado que ha representado sus intereses, pero que no tiene ninguna capacidad, ni de administración, ni de disposición de absolutamente nada. Entonces alguien se atrevió a decir un absurdo, como que yo era heredero en Estados Unidos. Esa es la cosa, podría poner ocho demandas, pero tampoco lo voy a hacer", afirmó.

Hijo de Julián Figueroa es su único heredero, según Marco Chacón

Además, Marco explicó que sí dejará su cargo como albacea de Julián Figueroa en México, pero explicó que no lo ha podido concretar debido a terceros: "Ya se había hecho (la renuncia), pero como ahorita interponen un proceso en Cuernavaca de nulidad del testamento, entonces ahora me complican a mí la situación de renunciar. Y, además, vamos a hacer una entrega precisamente de las cuentas, que se hace formalmente ante el juzgado, y cuando el momento procesal oportuno nos deje, nos permita hacerlo, vamos a hacerlo", manifestó.

En ese sentido, Marco explicó porqué se determinó que él asumiera dicho rol sobre los bienes de Julián, explicando que Imelda no quiso tomar el cargo y tampoco su famosa esposa: "El único heredero es José Julián. Y el testamento dice que el albacea debe ser la madre del niño. Que, si ella no quiere o no puede, tendría que ser Maribel. Ninguna de las dos quiso. Las dos firman un poder a efecto que se coloque otro albacea. Les pareció a las dos que lo más prudente es que fuera yo", destacó.

Por último, Chacón reveló los detalles del patrimonio que el joven cantante le dejó a su único hijo en México y señaló que no hay dinero de por medio, sino solo propiedades: "La sucesión de Julián no tiene absolutamente nada más que bienes. Los ranchos no, las propiedades no dejan utilidades a menos que estén rentadas. Ninguna está rentada. Lo que generan esas propiedades son gastos. Todos esos gastos, desde hace 10 años, los ha cubierto esta señora que está aquí (Maribel). No yo", sentenció.

Fuente: Tribuna