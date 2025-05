Tras rechazo en Televisa, exgalán de TV Azteca se une a Pati Chapoy y ruega por trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido galán de novelas, quien es conocido por aparecer en Televisa y TV Azteca, dejó sorprendidos a todos sus seguidores y fans debido a que este viernes 2 de mayo apareció en el programa Ventaneando luego de años alejado de la empresa. ¿La razón? El famoso actor acudió a la emisión liderada por Pati Chapoy para hacer una petición muy importante: Conseguir trabajo a sus 89 años.

Se trata del histrión argentino Sergio Klainer, quien en los últimos años ha manifestado su tristeza y molestia por la falta de trabajo en las novelas para personas de su edad. En ese sentido, el intérprete contó ante las cámaras de Ventaneando su deseo de seguir activo en el medio: "Quisiera trabajar más, de repente tengo que demostrar que llevo más de 60 años dedicado en cuerpo y alma al ejercicio de mi sagrado oficio", manifestó.

Para mí, actuar es vivir y cuando no actúo, siento que algo pasa", agregó.

Y pese a que estuvo activo en el Canal de Las Estrellas con tres melodramas, Me atrevo a amarte (2025), Amor amargo (2024-2025) y Cabo (2022), don Sergio considera que lo están desaprovechando: "Hace poquito tuve una breve aparición, una breve intervención en una telenovela, pero estoy a la espectativa de que surja algo, que los productores me aprovechen", declaró quien fuera de los máximos galanes de Televisión Azteca.

Sergio Klainer se ha quejado de la falta de trabajo en Televisa y TV Azteca

Klainer compartió que se encuentra a la espera de "un gran personaje" y añadió: "De repente siento envidia de la buena que artistas como Robert De Niro estén el candelero y son octagenarios". Asimismo, el actor le reveló a Pati su deseo de volver a la época dorada en TV Azteca: "Yo añoro mi querida Pati, una época brillante de Televisión Azteca, donde teníamos exclusividad y se producían telenovelas, tres o cuatro al día, como Amor en custodia".

Al respecto de porqué no consigue grandes proyectos, el artista octagenario dijo: "No sé, no lo entiendo, yo necesito actuar, es como respirar para mí". En ese sentido, Sergio mencionó que sobrevive gracias a que tiene otro ingreso económico: "Afortunadamente tengo mi escuela, donde trato de enseñar a mis alumnos, a amar la profesión". Incluso, el actor de novelas como Amor en custodia declaró que pese a su enorme trayectoria, le siguen pidiendo que haga castings:

Me tocó en Televisa, cuando me llamaron para Más allá del puente, y le dije a Carla Estrada '¿por qué me hacen casting?' y me dice 'Ay Sergito, cuando te propuse me dijeron loca, que cómo Sergio Klainer iba a ser un taxista naco' y ¡no!, no hay que encasillar".

Finalmente, el histrión argentino se dijo preocupado de que algo pase y no pueda volver a la actuación por motivos ajenos a él: "Estoy ansioso, espero que me aprovechen ahorita que estoy". E hizo un llamado a los productores del Ajusco para que le den trabajo: "Mi TV Azteca, yo estuve aquí durante muchos años". Por su parte, Pati Chapoy le dijo que esperaba que su visita a Ventaneando sirviera para que consiga un proyecto pronto:

Ya empezamos a hacer novelas, el 12 de mayo estrenamos una nueva telenovela, entonces seguramente Ana Vega, que lleva el casting, ya sabe que estás disponible", dijo la periodista.

Fuente: Tribuna