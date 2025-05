Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno revelan reconciliación tras divorcio por infidelidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno sorprendieron a la prensa luego de ser captados saliendo juntos de las instalaciones de Televisa, por lo que de inmediato surgieron rumores sobre una posible reconciliación amorosa. Como se sabe, hace casi tres décadas, los actores estuvieron casados e incluso, la estrella mexicana considera al actor como el amor de su vida.

'La Klitbo' y el originario de Cuba comenzaron su relación en 1995 mientras compartían elenco en la telenovela La Dueña. Ese mismo año contrajeron matrimonio, pero su unión llegó a su fin aproximadamente dos años después, en 1997, rodeada de rumores de infidelidad. A pesar de la ruptura y mucha controversia, con el tiempo los artistas lograron fortalecer su vínculo en una estrecha amistad. En los últimos años, Cynthia y Francisco han aparecido juntos en varias ocasiones, pues se convirtieron en grandes amigos.

Y debido a que la misma villana del melodrama El Privilegio de Amar ha revelado que aún considera a Gattorno como el amor de su vida, su reciente aparición juntos provocó muchos rumores sobre una posible reconciliación: "No somos parejita ya. Acláralo, hermanito, porque si no me pegan tus viejas", expresó la reconocida actriz a los medios que los entrevistaban.

Cynthia Klitbo considera a Francisco Gattorno el amor de su vida

Y minimizando el impacto de su aparición, Cynthia recalcó que su amistad es fuerte, por lo que los seguirán viendo juntos: "Ya no es sorpresa vernos juntos. Somos muy buenos amigos, ya les habíamos dicho hace mucho tiempo y ahorita el señor está haciendo una cosa maravillosa en Europa, por toda Europa. Vino a visitarnos, y aquí estamos", expresó la exnovia de Rey Grupero.

Hace solo unos días, la mexicana de 58 años descartó la posibilidad de retomar su romance con Gattorno. Sin embargo, en este reciente encuentro, el cubano de 60 años dejó la incertidumbre en el aire: "Quién sabe, quién sabe", fue lo que respondió el actor cuando le preguntaron si podría haber un "recalentado" con Cynthia, provocando la risa de Cynthia.

No obstante, ambos reafirmaron la sólida amistad que los une. Cynthia mencionó que Francisco le preparó pollo a la barbacoa el día anterior, destacando sus habilidades culinarias: "¡Cocina re bien!", expresó. Durante la entrevista, Gattorno le dio un beso en la mejilla a Klitbo tras admitir que "todavía le grita", gesto que la hizo sonrojar. La actriz finalmente tuvo que concluir la conversación, ya que su exesposo la llevaría a comer.

Fuente: Tribuna