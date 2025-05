Diego Boneta responde si canta mejor que Luis Miguel en la serie de 'El Sol de México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La interpretación del actor Diego Boneta captó la atención del público durante su participación en la serie biográfica del “Sol de México”, llegado al punto de que dentro de las redes sociales se hable sobre si el talento vocal del actor podría llegar a superar al talento del propio Luis Miguel.

Según una reciente entrevista con el medio Venga la alegría, le comentaron sobre si vocaliza mejor que "El Sol", a lo que la reacción del mexicano no fue desapercibida por los presentes y por los usuarios. El actor prefirió tomar lo que se comentó con gracia, evitando compararse directamente con uno de los intérpretes más icónicos de México.

No, no a ver, es algo que yo me tomo con mucho cariño, pero Luis Miguel es Luis Miguel y yo soy Diego, ¿sabes?”, expresó a la prensa que lo captó a su paso en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Aunque Boneta ha demostrado una impresionante capacidad para imitar el estilo de Luis Miguel, de esta manera reconoció que el artista de talla internacional sigue siendo una leyenda insuperable en la música; sin embargo, dejó ver que él también tiene lo suyo. El histrión se encuentra de visita en el país azteca para dar promoción a su incursión como escritor con el libro ‘El misterio de Alejandro Velasco’, y así lo comentó:

Feliz, la verdad es que feliz. Vine justo para hacer prensa del libro. Va increíble. Hoy salí de Los Ángeles con la sorpresa de un espectacular Sunset Boulevard que no me puedo creer. En Nueva York también y sobre todo poder escuchar como la respuesta de toda la gente, ¿no?”.

Finalmente, Diego aprovechó el momento para responder a sus detractores, quienes lo critican asegurando que no tiene el talento para redactar la novela ya mencionada. “Quiero ser sumamente claro. No es que me considere yo ya un autor. ¿Si me explico?, yo cuento historias. Y esta fue una historia que empezó como ejercicio con un guion. Y lo que está muy padre es que está el audiolibro narrado por mí tanto en inglés como en español”, remató.

