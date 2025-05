Estaba desaparecida: Fallece querida actriz de Televisa y estalla fuerte pleito en funeral

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de ayer lunes 19 de mayo, Televisa y el mundo del espectáculo a nivel internacional se vistieron de luto debido a que se confirmó la muerte de la primera actriz, Aurora Clavel. Desafortunadamente, la estrella no ha podido tener un descanso en paz, pues durante sus últimos momentos con vida y en pleno funeral, estalló un fuerte pleito familiar, en el que incluso se ha señalado a una de sus hermanas de tenerla secuestrada.

Así lo confirmó Yolanda Clavel, hermana de la artista oaxaqueña, al reportero Edén Dorantes, quien acudió a cubrir los servicios funerarios de doña Aurora. La señora, que no se dedica al medio, compartió ante las cámaras que ella se dedicó al cuidado de la intérprete que brilló en cine y el Canal de Las Estrellas durante sus últimos años con vida, sin embargo, hay una sobrina que ha hecho señalamientos graves en su contra.

'Yolis' explicó que la mujer de nombre María Aurora la ha difamado a ella e incluso hasta la propia fallecida, por lo que aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje: "Que se guarde sus rencores, que nos respete a nosotros y que guarde el recuerdo de ella, yo me siento tranquila", dijo la hermana de la intérprete de los melodramas Los ricos también lloran, María Isabel, Abrázame muy fuerte y Alborada.

Aurora Clavel falleció a los 90 años

Tenemos un expediente de la ANDA, de los hospitales, pueden ver todo, no hay nada que esconder", agregó.

La hermana de Aurora también filtró que la sobrina 'problemática' presuntamente armó un escándalo en pleno lecho de muerte de su hermana: "Esa sobrina está empeñada en hacerle daño, mi hermana me dijo 'no quiero ver a esta persona', le importaba nada más la cuestión económica, en el hospital hizo un relajo, tuvieron que llamar al Código Azul, esta persona nos ha lastimado profundamente".

Yolanda también explicó que la actriz de películas como Tarahumara se alejó del medio en los últimos años porque no se sentía cómoda con su aspecto físico, por lo cual no le gustaba recibir visitas: "Esta persona inventó que la teníamos secuestrada, ¡ah caray! secuestrada en su casa".

María Aurora, sobrina de Clavel, señaló por su parte que la primera actriz siempre tuvo como último deseo descansar en su natal Pinotepa, pero dijo que doña Yolanda no quiso cumplir. Al respecto, la hermana de la fallecida respondió: "Ella se quería sepultar en Pinotepa, pero hubo un problemita, iba a hacer un trabajo y hubo un problemita y mejor me dijo 'me quiero quedar aquí en el Mausoleo del Ángel' y yo cumplí, va ser cremada y va estar en el mausoleo", compartió.

Hermana de Aurora Clavel confirma pleito con una sobrina

