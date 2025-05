Galán de Televisa se defiende de Anahí Fraser; es acusado de abandono y deudor alimentario

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que Anahí Fraser, actriz de melodramas y presentadora, bridara una 'explosiva' entrevista en su contra, en el que lo acusa de abandono, durante su embarazo, y de ser un deudor alimentario, para su hija en común, el reconocido galán de Televisa y exfutbolista, Silverio Rocchi, recientemente ha salido ha dar la cara y se defiende de los señalamientos en su contra.

Fraser, hace un par de meses que en el programa Hoy, aseguró que Rocchi desde que se enteró que estaba embarazada, no quiso estar presente en su vida, que jamás estuvo para ella pese a que lo buscó varias veces embarazada, y que cuando nació su hija, Sia Fraser, no la conoció hasta el segundo día, y no la acompañó a registrarla, por lo no le puso sus apellidos: "Se hizo un acuerdo, que me costó mucho con abogados, que él no aceptó pese a la mínima cantidad que él ofrecía, yo acepte esa mínima cantidad para que él con acciones demostrara que quiere ser papá de mi hija Sia y no, no quiere".

Ante esto, el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, acaba de dar entrevista a TV Notas, en la que deja muy en claro que él siempre ha visto a sus hijos como lo más importante, por lo que ahora está tranquilo, no le da peso a las acusaciones y habla solo para que sus hijos vean que todo es mentira, pero sin dar detalles: "Prefiero que me caigan a mí los baldes de agua fría con hielos en la espalda, quedarme callado y esperar a que Dios y la ley pongan esto en su lugar. Le deseo todo lo mejor a la señora (Anahí). Espero que pronto mi hija pueda tener mi apellido".

Silverio, que se lanzó a la fama en el mundo de la TV, por su participación en Guerreros 2020, declaró que tanto él como sus otros dos hijos, extrañan a la nena, pero respetara el proceso legal para que todo quede claro y tenga todo derecho y obligación, afirmando que ella es la que buscó a los medios, pero que él la respeta y solo cumple con lo que le aconseja su abogado, afirmando que como padre, no ha fallado jamás: "Siempre he querido estar ahí para mi niña. Si ahora tomé esta decisión es precisamente para evitar un problema más grande y que mi hija no sufra. Espero y se arregle pronto todo esto, para que tenga una relación cercana conmigo y sus hermanos".

Recalcado que quiere estar cerca de su hija, Silverio mencionó que ya tuvo a Sia con él hace unos días, y desea que pase más tiempo a su lado, pues él sabe la importancia de un padre en la vida de las niñas, destacando que él no la ha tenido fácil, pero que es un padre presente y lo demostrará ante los juzgados, señalando que le duele lo que hace Anahí. Sobre si no trató de hacer un acuerdo por fuera de los juzgados, el exparticipante de La Isla: Desafío Grecia y Turquía aseguró que sí, pero que ella es la que no da pie para un convenio, que no sabe que tiene en la cabeza o cual sea su plan.

De mí pueden decir misa, pero estoy muy tranquilo, porque sé quién soy. Mi otra hija menor se metió a las redes y vio lo que dijo esta señora. Me dijo: 'No te preocupes, papi, sabemos quién eres y que todo eso es mentira'. Eso me deja en paz", concluyó Rocchi al respecto.

