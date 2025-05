¿Irina Baeva defiende a Julián Gil? Esto dice de amorío de Gabriel Soto y Marjorie de Sousa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz de origen ruso, Irina Baeva, no se pudo salvar de la prensa, y en cuanto fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México, respondió ante los cuestionamientos de las declaraciones de Julián Gil, quien señaló que fue Marjorie de Sousa la culpable de que Gabriel Soto se separara y no la extranjera, por lo que esto dijo del amorío entre su ex y la venezolana, ¿acaso defendió al actor de Televisa?

Durante su participación en Secretos de Parejas, Julián afirmó que todos querían poner a Irina como la que arruinó el matrimonio de Geraldine Bazán con Soto, cuando en realidad fue Sousa, o al menos para él, señalando que era evidente por las fotos de ambos en la playa, mientras que estaba casado con la mexicana: "Los medios no tienen memoria, crucifican a Irina, y se les olvida el escándalo mundial de aquella foto en la playa, de Gabriel cargando a Marjorie, mientras estaba casado con Geraldine".

Ante esta situación, el actor de Mi Camino Es Amarte, en una entrevista en exclusiva para Sale el Sol, desmintió a Julián, le señaló que pronto hablarán de frente sobre esto, y aseguró de manera rotunda que fue un chisme 100 por ciento aclarado ante los tribunales: "Fue un chisme realmente, que a mi me llevó a tener muchos problemas, personales, y por lo cual demandé a una revista, se llevó hasta la suprema corte, y se dio fallo a mi favor".

Ahora, la protagonista de Vino El Amor, declaró ante los cuestionamientos del tema, que no es algo que ella quiera mencionar, o hablar, pues desde hace tiempo dijo lo que se tenía que decir de la situación tan polémica de las infidelidades de su expareja, y siendo que ella ya está en el presente, no le interesa retomar chismes pasados: "Esto ya lo habíamos aclarado la vez pasada, es un tema que ya está en el pasado, y pues estoy enfocada en el presente, entonces pues ya sabes, ya lo habíamos platicado la vez pasada, que ya no hablamos de este tema".

Finalmente, destacó que tiene muchos proyectos laborales en puerta que poco a poco irá revelando, y en eso quiere enfocarse, por lo que idea se le deje de preguntar de su vida privada y sobre todo de la de los demás, y avancen con ella a la etapa feliz en la que se encuentra: "Creo que lo que hablamos, bueno, ya te respondí. Como ya les dije, la parte pública de mi vida siempre será la profesional, y feliz de la vida de siempre compartirles todo lo que tenga que ver con mis proyectos".

Fuente: Tribuna del Yaqui